На станции Куйбышевской магистрали запустили котельную с экологичным оборудованием

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Сегодня на станции Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги состоялся запуск в эксплуатацию экологичной газовой котельной.

Современная газовая котельная на станции Сызрань-1 построена в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и стала одной из самых мощных (10,5 МВт) на Куйбышевской железной дороге.

Новое оборудование котельной позволяет обеспечивать теплом более 20 производственных объектов. При этом большая часть процессов работы котельной полностью автоматизирована, что позволяет обходиться без постоянного присутствия оперативного персонала, в том числе дистанционно осуществлять мониторинг параметров всей отопительной системы и регулировку подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Эксплуатация новой котельной позволит существенно сократить объём негативного воздействия на окружающую среду, значительно снизив количество вредных выбросов, а также обеспечить ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов. Так, использование экологичных технологий исключит ежегодный выброс в атмосферу 62 тонн загрязняющих веществ.

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