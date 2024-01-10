Недоразрушенное?

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Ох, сколько раз мне уже приходилось слышать, что всё что в промышленности у нас ещё осталось, это всё лишь проедание огромного советского наследия, недоразрушенного «эффективными менеджерами». Что кровопийцы-олигархи, присосавшись к народному достоянию, все пьют и пьют жизненные соки советских промышленных гигантов, не созидая, не принося никакой пользы, лишь только богатея ради своих яхт и дворцов.

Что все заводы, попавшие нечестивыми путями им в руки, построены нашими предками, и поэтому никаких прав на эти предприятия нынешние владельцы не имеют, так как сами не создали ничего нового.

И проезжая мимо бетонного забора советского промышленного гиганта, кажется, что ничего не меняется, словно время остановилось, запечатав навеки завод будто памятник ушедшей цивилизации. И если ему и посчастливилось выжить, а порой снаружи и непонятно, работает он или умер, то это лишь дело времени. Рано или поздно, оно исполнит свой приговор, стерев в седой песок последние следы прошлого мира, похоронив в этом песке и мир нынешний.

Ну согласитесь, то что я описал выше, это типичное мнение среднестатистического обывателя. Нет, вовсе не пораженца и не всепропальщика, а обычного человека. Многие из вас думают так же, и уверены, что так оно и есть. С этой мыслью мы так давно смирились, что даже не находим её грустной, просто данность бытия, просто правда жизни, просто привычная реальность.

Мы так давно живем с этой мыслью, а родом она еще из 90-х, мы так привыкли к ней, что не задумываемся о том, что с момента распада СССР прошло более 30 лет. Что за такое время любой завод, если в него ничего не вкладывать, не смог бы работать. Любое, даже самое лучшее оборудование, пришло бы в негодность. И не только физически, но и морально, технологически, экономически.

И мало просто поддерживать работоспособность, меняя изношенные детали. Технологии уходят вперед, и любой завод, который застрял в технологиях 30 летней давности, не сможет конкурировать, не сможет даже банально работать, скорее всего не вписавшись в новые регламенты и правила. Поэтому 30 лет высасывать соки из советского наследия, не вкладывая ничего, просто невозможно.

Моя поездка в Череповец, на ЧерМК началась с музея. Музей металлургической промышленности был создан при поддержке компании «Северсталь». Первый этаж знакомит с истоками развития металлургии в регионе, с людьми, которые внесли свой вклад в развитие промышленности, с историей становления металлургического гиганта — ЧерМК.

Но то, что я увидел на следующий день на заводе, это уже совсем другое.

Да, конечно, такой гигант, а ЧерМК это один из крупнейших металлургических комплексов мира, не может не сохранять преемственность, он слишком огромен, чтобы быть созданным в один период времени, и поэтому он похож на срез дерева, где годовые кольца, наслаиваясь друг на друга, создают единую историю роста и развития дерева. Так и ЧерМК сохранил в себе артефакты любого промежутка своего существования, постоянного развития и обновления. Уверен, на этой гигантской территории можно до сих пор найти что-то, что было построено еще в 1947 году — в первый год начала строительства комбината.

Но процесс развития не остановился в 1991 году, а лишь затормозившись на десятилетие, продолжился с новой интенсивностью в последующие годы. И это видно тут всюду. Вот доменная печь ДП-3 «Череповчанка», задутая в 2020 году. Её строительство потребовало гигантских инвестиций — более 34 млрд рублей — одна лишь печь стоимостью как десяток немаленьких заводов.

Доменная печь ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

Доменная печь ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

А пульт управления этой громадиной похож на центр управления полетами.

Пункт управления доменной печью ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

А вот прокатный «стан 2000». И вот тут кажется — ну вот же оно, то самое советское наследие, старое, видавшее виды оборудование.

Прокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Прокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Прокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

И наблюдательный читатель заметит на оборудовании эмблему НКМЗ, что значит «Новокраматорский машиностроительный завод».

Прокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали. Чистовые клети © Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, «стан 2000» был запущен в 1975 году, в составе Листопрокатного цеха № 2. Но это только снаружи кажется что он старый: стан неоднократно модернизировался, две из четырех печей разогрева слябов новые, третья на реконструкции, проведена реконструкция промежуточного рольганга — оборудования для транспортировки горячекатаного раската от черновой группы клетей к чистовой, установлена новая моталка № 1 для смотки горячекатаных рулонов и прямо сейчас происходит замена моталки № 2, на конвейере горячекатаных рулонов, заменены вводные столы чистовой группы клетей стана, что позволило освоить продукцию шириной 1850 мм для автопроизводителей.

Моталка горячекатаных рулонов №1 © Роман Ковригин/Сделано у нас

И это лишь некоторые из множества модернизированных агрегатов стана. Сегодня «стан 2000» ЧерМК является одним из самых производительных станов горячей прокатки в России.

Пульт управления «станом 2000», все автоматизировано и контролируется электроникой © Роман Ковригин/Сделано у нас

Или вот линия цинкования — построена полностью с нуля, и способна выпускать самые современные марки оцинкованного листа. Линия была построена совместно с французской компанией как раз под выпуск автомобильного оцинкованного проката для заходивших тогда на рынок иностранных автомобильных брендов. То есть качество оцинкованного листа должно было быть высочайшим.

Линия горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Робот убирает с поверхности ванны гартцинк. Гартцинк – продукт реакции расплавленного цинка с железом, такая пенка на поверхности расплава цинка, который надо убирать, как убирают пенку при варке мясного бульона. Раньше этим занимался человек, теперь научили робота. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Линия горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Пульт управления линией горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

С нуля построена и линия полимерных покрытий. «Фишка» линии — система контроля качества покрытия «Шерлок» (она используется и на линии горячего цинкования). Это интеллектуальная обучаемая система компьютерного зрения, разработанная инженерами компании «Северсталь», которая без участия человека отслеживает брак покрытия или геометрии листа. То есть модернизация касается не только «железа», но и внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта в производство. Причем не чьих-то сторонних решений, а своей собственной разработки.

Цех полимерных покрытий ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Цех производства мелющих стальных шаров тоже новый, шаропрокатный стан № 3 был запущен в 2020 году.

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

И так тут на каждом шагу: советское наследие перемежается с современностью, и сложно встретить тут что-то, что не усовершенствовано и не модернизировано. Модернизация на ЧерМК это непрерывный процесс, он нигде не начинается и никогда не заканчивается, это просто часть работы комбината, часть прибыли, которую он генерирует, постоянно возвращается обратно и вкладывается в комбинат. Иначе невозможно, если этого не делать, то всего через несколько лет начнется необратимый процесс деградации.

Так что да, конечно, все это наше наследие, и строили этот комбинат наши отцы, деды, прадеды. Но почему мы должны этого стыдится? Гордиться — да! Стыдиться — нет, не дождетесь. Я всегда говорю, что мы стоим на плечах атлантов, мы наследники великих людей, народа великой страны!

Но и потомки не посрамят память предков. Они не разбазаривают, а сохраняют и преумножают наследство, и так не только на Северстали, поверьте, я же не на одном заводе побывал. Все что не развивалось, его и нет уже давно, без развития оно не могло прожить 30 лет. А вот то что живо, а этого немало, оно совершенно точно развивалось и модернизировалось, а не проедалось.

Поэтому нет ничего плохого в том, что мы пользуемся советским наследием, для нашей страны это как прочный надежный фундамент. Главное никогда не останавливаться на достигнутом.

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