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Своими глазами

Недоразрушенное?

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Ох, сколько раз мне уже приходилось слышать, что всё что в промышленности у нас ещё осталось, это всё лишь проедание огромного советского наследия, недоразрушенного «эффективными менеджерами». Что кровопийцы-олигархи, присосавшись к народному достоянию, все пьют и пьют жизненные соки советских промышленных гигантов, не созидая, не принося никакой пользы, лишь только богатея ради своих яхт и дворцов.

Что все заводы, попавшие нечестивыми путями им в руки, построены нашими предками, и поэтому никаких прав на эти предприятия нынешние владельцы не имеют, так как сами не создали ничего нового.

И проезжая мимо бетонного забора советского промышленного гиганта, кажется, что ничего не меняется, словно время остановилось, запечатав навеки завод будто памятник ушедшей цивилизации. И если ему и посчастливилось выжить, а порой снаружи и непонятно, работает он или умер, то это лишь дело времени. Рано или поздно, оно исполнит свой приговор, стерев в седой песок последние следы прошлого мира, похоронив в этом песке и мир нынешний.

Ну согласитесь, то что я описал выше, это типичное мнение среднестатистического обывателя. Нет, вовсе не пораженца и не всепропальщика, а обычного человека. Многие из вас думают так же, и уверены, что так оно и есть. С этой мыслью мы так давно смирились, что даже не находим её грустной, просто данность бытия, просто правда жизни, просто привычная реальность.

Мы так давно живем с этой мыслью, а родом она еще из 90-х, мы так привыкли к ней, что не задумываемся о том, что с момента распада СССР прошло более 30 лет. Что за такое время любой завод, если в него ничего не вкладывать, не смог бы работать. Любое, даже самое лучшее оборудование, пришло бы в негодность. И не только физически, но и морально, технологически, экономически.

И мало просто поддерживать работоспособность, меняя изношенные детали. Технологии уходят вперед, и любой завод, который застрял в технологиях 30 летней давности, не сможет конкурировать, не сможет даже банально работать, скорее всего не вписавшись в новые регламенты и правила. Поэтому 30 лет высасывать соки из советского наследия, не вкладывая ничего, просто невозможно.

Моя поездка в Череповец, на ЧерМК началась с музея. Музей металлургической промышленности был создан при поддержке компании «Северсталь». Первый этаж знакомит с истоками развития металлургии в регионе, с людьми, которые внесли свой вклад в развитие промышленности, с историей становления металлургического гиганта — ЧерМК.

Но то, что я увидел на следующий день на заводе, это уже совсем другое.

Да, конечно, такой гигант, а ЧерМК это один из крупнейших металлургических комплексов мира, не может не сохранять преемственность, он слишком огромен, чтобы быть созданным в один период времени, и поэтому он похож на срез дерева, где годовые кольца, наслаиваясь друг на друга, создают единую историю роста и развития дерева. Так и ЧерМК сохранил в себе артефакты любого промежутка своего существования, постоянного развития и обновления. Уверен, на этой гигантской территории можно до сих пор найти что-то, что было построено еще в 1947 году — в первый год начала строительства комбината.

Но процесс развития не остановился в 1991 году, а лишь затормозившись на десятилетие, продолжился с новой интенсивностью в последующие годы. И это видно тут всюду. Вот доменная печь ДП-3 «Череповчанка», задутая в 2020 году. Её строительство потребовало гигантских инвестиций — более 34 млрд рублей — одна лишь печь стоимостью как десяток немаленьких заводов.

Доменная печь ДП-3 "Череповчанка"Доменная печь ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

Доменная печь ДП-3 "Череповчанка"Доменная печь ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

А пульт управления этой громадиной похож на центр управления полетами.

Пункт управления доменной печью ДП-3 "Череповчанка"Пункт управления доменной печью ДП-3 "Череповчанка" © Роман Ковригин/Сделано у нас

А вот прокатный «стан 2000». И вот тут кажется — ну вот же оно, то самое советское наследие, старое, видавшее виды оборудование.

Прокатный «стан 2000» ЧерМК СеверсталиПрокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Прокатный «стан 2000» ЧерМК СеверсталиПрокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Прокатный «стан 2000» ЧерМК СеверсталиПрокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

И наблюдательный читатель заметит на оборудовании эмблему НКМЗ, что значит «Новокраматорский машиностроительный завод».

Прокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали. Чистовые клетиПрокатный «стан 2000» ЧерМК Северстали. Чистовые клети © Роман Ковригин/Сделано у нас

Да, «стан 2000» был запущен в 1975 году, в составе Листопрокатного цеха № 2. Но это только снаружи кажется что он старый: стан неоднократно модернизировался, две из четырех печей разогрева слябов новые, третья на реконструкции, проведена реконструкция промежуточного рольганга — оборудования для транспортировки горячекатаного раската от черновой группы клетей к чистовой, установлена новая моталка № 1 для смотки горячекатаных рулонов и прямо сейчас происходит замена моталки № 2, на конвейере горячекатаных рулонов, заменены вводные столы чистовой группы клетей стана, что позволило освоить продукцию шириной 1850 мм для автопроизводителей.

Моталка горячекатаных рулонов №1Моталка горячекатаных рулонов №1 © Роман Ковригин/Сделано у нас

И это лишь некоторые из множества модернизированных агрегатов стана. Сегодня «стан 2000» ЧерМК является одним из самых производительных станов горячей прокатки в России.

Пульт управления «станом 2000», все автоматизировано и контролируется электроникойПульт управления «станом 2000», все автоматизировано и контролируется электроникой © Роман Ковригин/Сделано у нас

Или вот линия цинкования — построена полностью с нуля, и способна выпускать самые современные марки оцинкованного листа. Линия была построена совместно с французской компанией как раз под выпуск автомобильного оцинкованного проката для заходивших тогда на рынок иностранных автомобильных брендов. То есть качество оцинкованного листа должно было быть высочайшим.

Линия горячего цинкования ЧерМК СеверсталиЛиния горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Робот убирает с поверхности ванны гартцинк. Гартцинк – продукт реакции расплавленного цинка с железом, такая пенка на поверхности расплава цинка, который надо убирать, как убирают пенку при варке мясного бульона. Раньше этим занимался человек, теперь научили робота.Робот убирает с поверхности ванны гартцинк. Гартцинк – продукт реакции расплавленного цинка с железом, такая пенка на поверхности расплава цинка, который надо убирать, как убирают пенку при варке мясного бульона. Раньше этим занимался человек, теперь научили робота. © Роман Ковригин/Сделано у нас

Линия горячего цинкования ЧерМК СеверсталиЛиния горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Пульт управления линией горячего цинкования ЧерМК СеверсталиПульт управления линией горячего цинкования ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

С нуля построена и линия полимерных покрытий. «Фишка» линии — система контроля качества покрытия «Шерлок» (она используется и на линии горячего цинкования). Это интеллектуальная обучаемая система компьютерного зрения, разработанная инженерами компании «Северсталь», которая без участия человека отслеживает брак покрытия или геометрии листа. То есть модернизация касается не только «железа», но и внедрения информационных технологий и искусственного интеллекта в производство. Причем не чьих-то сторонних решений, а своей собственной разработки.

Цех полимерных покрытий ЧерМК СеверсталиЦех полимерных покрытий ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Цех производства мелющих стальных шаров тоже новый, шаропрокатный стан № 3 был запущен в 2020 году.

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК СеверсталиШаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК СеверсталиШаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК СеверсталиШаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

Шаропрокатный стан №3 ЧерМК СеверсталиШаропрокатный стан №3 ЧерМК Северстали © Роман Ковригин/Сделано у нас

И так тут на каждом шагу: советское наследие перемежается с современностью, и сложно встретить тут что-то, что не усовершенствовано и не модернизировано. Модернизация на ЧерМК это непрерывный процесс, он нигде не начинается и никогда не заканчивается, это просто часть работы комбината, часть прибыли, которую он генерирует, постоянно возвращается обратно и вкладывается в комбинат. Иначе невозможно, если этого не делать, то всего через несколько лет начнется необратимый процесс деградации.

Так что да, конечно, все это наше наследие, и строили этот комбинат наши отцы, деды, прадеды. Но почему мы должны этого стыдится? Гордиться — да! Стыдиться — нет, не дождетесь. Я всегда говорю, что мы стоим на плечах атлантов, мы наследники великих людей, народа великой страны!

Но и потомки не посрамят память предков. Они не разбазаривают, а сохраняют и преумножают наследство, и так не только на Северстали, поверьте, я же не на одном заводе побывал. Все что не развивалось, его и нет уже давно, без развития оно не могло прожить 30 лет. А вот то что живо, а этого немало, оно совершенно точно развивалось и модернизировалось, а не проедалось.

Поэтому нет ничего плохого в том, что мы пользуемся советским наследием, для нашей страны это как прочный надежный фундамент. Главное никогда не останавливаться на достигнутом.

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  • rvk
  • 11
северсталь, череповец, ЧерМК, стан 2000
  • Иван Топор Иван Топор
    10.01.2420:20:19

    Но ведь эти предприятия и правда были украдены у народа.

    #1275293
    • Нет аватара termometrix
      10.01.2420:42:54

      В принципе, любую приватизацию в мире можно рассматривать как"грабеж". Потому что общее становится частичным или частным.Логика.Но не всегда общее управляется наилучшим образом.

      Отредактировано: termometrix~20:44 10.01.24
      #1275300
    • Нет аватара Лексур
      10.01.2422:32:49

      У народа? Какому народу он принадлежал? Директорам и парторгам, или народу попроще? Так за 1-й «народ» не волнуйтесь. Они или те самые олигарзи, или просто богатые пенсионеры, очень богатые, ибо жаводы тем самым олигапхам и толкнули. Те же что попроще видели зачастую только «каждый гвоздь» со своей собственности. Кстати, аослереволюционная национализация-это тоже грабёжь? А, ясно, «вы не понимаете-это другое». Прицепиться можно к чему угодно, было бы желание и идеологи вместо объективности.

      #1275308
    • rvk rvk
      10.01.2422:46:55

      когда заводы принадлежали народу? Каким образом? Они туда ходили, получали зарплату. Как выражалось то, что завод им принадлежал? Разве не сам ли народ говорил «общее — значит ничьё» и тащил с заводов всё что мог, от болтов до марлевых бинтов из санчасти?

      А не народ ли за бутылку водки порой сбагривал свои ваучеры, хотя мог бы (а многие так и сделали) вложить их в свой же собственный завод, и стать его акционером? Кто же им тогда мешал это делать? Они же несли ваучеры в МММ потому что не верили в свой же собственный завод, хотели здесь и сейчас. Так разве делает собственник? Нет. Народ не верил в то что он собственник, и не хотел им быть. Это вот сейчас, задним числом, посмотрев как эти «олигархи» сначала сохранили, потом преобразили и модернизировали их заводы, влив в них сотни миллиардов, вот теперь они «ой, да это же наше». Нет. Не ваше. Ваше вы просрали в 91, когда не вышли защищать свою страну, а наоборот готовы были драться в очереди за то чтобы вбить в крышку гроба последний гвоздь.

      Прекращайте уже идеализировать. Ну реально. Народ ошибся, бывает, теперь осознал, молодец. Но право что-то требовать он потерял.

      Отредактировано: rvk~22:47 10.01.24
      #1275311
  • Иван Топор Иван Топор
    10.01.2420:26:55

    Ну и т.н. «олигархи» не разбогатели, даже тебе подачки, что им кидали за грабёж России оказались тыковой.Что не мешает им дальше бесплатно поставлять товары нашим в рагам в иллюзии, что их отблагодарят если они устроят в России госпереворот.

    #1275295
    • Е.Юрий Е.Юрий
      10.01.2421:19:58

      Вы все же уточняйте кто и кому бесплатно поставляет товар, и какой товар.

      #1275304
    • Аlex М Аlex М
      10.01.2423:06:12

      Если не вкладывать в обслуживание завода — он бы не проработал 30 лет, или его продукция была бы совсем нерентабельной (снизилась точность, повысилась энергоемкость и так далее). Например, железная дорога в принципе без множества мер обслуживания и замены дорогостоящих рельс и даже шпал — вообще и 5 лет быть может не простоит

      Есть некоторые лимиты «сколько можно грабить» в процентах, проценты быть может не велики

      #1275313
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.01.2420:36:07

    Хороший репортаж. Металлурги вообще молодцы. Одни из немногих они достойно прошли проклятые 90е, сохранили предприятия, модернизировали их и сейчас наращивают производство.

    #1275297
  • Иван Топор Иван Топор
    10.01.2420:38:15

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    Интересно, кто ставит минумы? Чубайс или сотрудники ЦРУ?

    #1275298
    • Нет аватара Лексур
      10.01.2422:40:02

      Ни те, ни другие. Вам даже в голову не приходит, что не Марксистом-Энгельсистом, я знаю что Энгельсизма не существует, просто шучу, может быть только сотрудник ЦРУ, или Чубайс? Мне Вас жалко. Вы религиозный фанатик.

      Отредактировано: Лексур~22:41 10.01.24
      #1275310
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.01.2420:50:20

    Спасибо за поекрасный репортаж! Когда-то советские предприятия базировались на царских заводах, причем некоторые еще и сохранились(конечно в обнлвленном виде) — все это прекрасно, это строил один и тот же народ. Нынешний завод им. Кирова это завод Путилова, который своим талантом спас Питербург от английских и французких кораблей, создав быстроходные малые катера, а уже после спроектировал Морской нанал на Невской губе(жаль не дожил до его открытия). Много такого в нашей истории, мы будем строить новые заводы и улучшать советские — это нормально. Главное чтобы развитие не останавливалось.

    #1275301
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