ЧРЗ «Полет»: современные посадочные радиомаячные комплексы в новом аэропорту Санкт-Петербурга

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех установил современные посадочные радиомаячные комплексы в аэропорту совместного базирования Левашово под Санкт-Петербургом.

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Оборудование отвечает за сопровождение взлетов и посадок и способно обеспечить безопасность аэропортов с любой интенсивностью полетов. Поставка изделий выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы под гражданскую авиацию.

Оборудование, разработанное входящим в «Росэлектронику» Челябинским радиозаводом «Полет», состоит из глиссадного, курсового радиомаяка и ретранслятора дальномера. Диапазон рабочих температур — от -50 до +50 °C. Инструментальная система посадки комплексов обеспечивает заход воздушных судов на посадку днем и ночью при метеоминимумах I, II категории ICAO (высота принятия решения 60-30 метров, дальность видимости взлетно-посадочной полосы — 800-350 метров) в режимах ручного, полуавтоматического и автоматического управления.

Специалисты радиозавода произвели в аэропорту Левашово монтаж и пусконаладочные работы двух посадочных радиомаячных групп. Изделия успешно прошли процедуру летных испытаний и подтвердили все рабочие характеристики.

«Навигационное оборудование челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать все необходимые данные для сопровождения полетов. Модернизация аэродромной инфраструктуры современной техникой способствует развитию в стране авиасообщения, а также повышению безопасности аэропортов с любой интенсивностью полетов», — отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко.

Справка: ЧРЗ «Полет» является одним из ведущих предприятий России по производству радиолокационного и навигационного оборудования для аэродромов.

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