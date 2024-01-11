Более 360 км федеральных трасс Росавтодора расширили до четырех и шести полос движения в 2023 году

Федеральное дорожное агентство последовательно реализует программу по переводу автомобильных дорог федерального значения в четырехполосное и шестиполосное исполнение с разделением транспортных потоков.

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Данные меры являются эффективными для обеспечения комфортного и безопасного движения транспортных средств за счет повышения пропускной способности и исключения лобовых столкновений.

В 2023 году в рамках реконструкции до четырех и шести полос движения расширили 135,7 км, еще 226 км — в рамках капремонта. В общей сложности до четырех и шести полос движения довели 361,7 км.

Для повышения уровня безопасности на участках установили барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки, смонтировали дополнительные линии наружного электроосвещения и нанесли разметку, устроили переходно-скоростные полосы, обустроили съезды и примыкания.

Значительные мероприятия по расширению федеральных трасс реализованы в регионах Центральной России. Например, в Воронежской области на автодороге Р-298 Курск — Воронеж расширили с двух до четырех полос движения участок с 262-го по 270-й км в Новоусманском районе. Для удобства водителей оборудовали площадку отдыха, отремонтировали пересечения и примыкания, построили две двусторонние разворотные петли, исключающие небезопасные левые повороты.

© rosavtodor.gov.ru

В Ярославской области на трассе М-8 «Холмогоры» перевели в четырехполосное исполнение участок со 186-го по 195-й км. За два года дорожники осуществили целый комплекс работ на участке с интенсивностью движения 25 тыс. автомобилей в сутки. Помимо основных работ на проезжей части, съездах и примыканиях, для комфорта местных жителей капитально отремонтировали и оборудовали новыми автопавильонами восемь остановочных комплексов.

В Поволжье расширили южный въезд в Казань в составе трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан (км 10 — км 13). Этот участок отличается высокой интенсивностью движения — в сутки здесь проезжает более 55 тыс. автомобилей. Для соответствия участка автодороги интенсивности движения в рамках капремонта дорожники увеличили количество полос с четырех до шести. Существующую дорожную одежду усилили, а новую устроили в границах полосы отвода. Кроме того, для удобства жителей прилегающих поселков Корнер, Гарден и СНТ «Ромашка» обустроили две новые автобусные остановки с автопавильонами, переходно-скоростными полосами и тротуарами.

Также в Чувашской Республике дорожники расширили с двух до четырех полос движения 5 км федеральной трассы А-151 Цивильск — Ульяновск на участке, расположенном вблизи ключевых транспортных узлов региона — в 36 км от Чебоксар и в 43 км от крупной железнодорожной станции Канаш. Встречные потоки автотранспорта разделили барьерным ограждением. Кроме того, в Цивильске появились две новые остановочные площадки с кирпичными автопавильонами, переходно-скоростными полосами, тротуарами и светофорным объектом с кнопкой вызова.

Обновление ряда участков в регионах Урала, Зауралья и Сибири позволило повысить транспортную доступность, а также увеличить пропускную способность одного из ключевых автодорожных маршрутов — «Россия».

В Свердловской области в рамках капремонта переведены в четырехполосное исполнение участки автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург общей протяженностью 36,5 км. Помимо расширения проезжей части с устройством осевого парапетного ограждения, исключающего выезд автомобилей на встречную полосу и возможность самого опасного вида ДТП — лобового столкновения, специалисты устроили семь разворотных петель, 40 водопропускных труб, девять примыканий к нескольким населенным пунктам. Планомерная работа по переводу автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в четырехполосное исполнение ведется еще с 2019 года и будет продолжена в дальнейшем. После завершения капитального ремонта на всем участке, который войдет в состав трассы М-12 «Восток» и автодорожного маршрута «Россия», дорога Р-242 станет безопаснее и комфортнее, а время в пути между Пермью и Екатеринбургом сократится на треть.

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В Курганской области в рамках работ по капитальному ремонту отрезка со 151-го по 202-й км досрочно переведены в четырехполосное исполнение 10 км трассы Р-254 «Иртыш». Работы на всем протяжении планируется завершить к ноябрю 2025 года, также здесь устроят 10 разворотных петель и установят два дополнительных надземных пешеходных перехода.

В Алтайском крае в четырехполосное исполнение в рамках капремонта перевели 11 км трассы Р-256 «Чуйский тракт». На первом отрезке, со 135-го по 143-й км, расположенном от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула, установили 7,8 км металлического барьерного ограждения. Ежедневно здесь проезжают тысячи туристов из соседних регионов (Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей), а также грузоперевозчики и автопутешественники из более отдаленных субъектов РФ. Теперь участок дороги стал намного удобнее и безопаснее.

На втором участке трассы Р-256 — на въезде в город Бийск со стороны краевой столицы (км 341 — км 344) — оборудовали 3,6 км барьерного ограждения, 2,8 км линий электроосвещения, новые автопавильоны и заездные карманы. Модернизация участка трассы повысит доступность социальных и производственных объектов второго по величине города Алтайского края, научного и промышленного центра, носящего звание наукограда. Расширение проезжей части повысит пропускную способность в туристический сезон, когда интенсивность движения значительно увеличивается. Рост этого показателя фиксируется ежегодно, в летний период он превышает 20 тыс. автомобилей в сутки.

Большой объем работ выполнен в регионах Северного Кавказа, в частности, приведен к нормативу ряд участков, входящих в состав транспортного коридора «Север — Юг».

Так, в Чеченской Республике после капитального ремонта расширили с двух до четырех полос движения 16 км трассы Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. В ходе работ на участке от съезда к городу Гудермесу до выезда из Ново-Щедринской для жителей близлежащих населенных пунктов устроили шесть автобусных остановок с автопавильонами из кирпича и безопасными зонами посадки, уложили тротуарную плитку и установили пешеходное ограждение, а также смонтировали два транспортных светофора с секциями для пешеходов в непосредственной близости к школе и поликлинике. Уделили внимание и охране окружающей среды: на пешеходных переходах дополнительно установили автономные системы из 105 светильников, работающих на солнечных батареях.

© rosavtodor.gov.ru

Кроме того, перевели в четырехполосное исполнение ряд отрезков в Республике Дагестан общей протяженностью около 37 км. К примеру, на участке км 905 — км 916, входящем в состав популярного туристического маршрута, ведущего к Каспийскому побережью и древнему городу Дербенту, для жителей ближайших к дороге населенных пунктов Джимикент, Татляр, Падар, Великент, Салик, Мамедкала и Кала устроили 10 новых автобусных остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, сделали пешеходные дорожки и тротуары, переустроили линии электроосвещения. Также в этом году ввели в строй четырехполосные участки федеральной трассы Р-217 «Кавказ» вблизи Махачкалы и Избербаша, первые 5 км отрезка Эндирей — съезд в Старый Бавтугай, а также отрезки под Хасавюртом и близ Учкента. Основная цель капремонта — повышение уровня безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности трассы Р-217 «Кавказ». Жителям и гостям Дагестана это позволит сократить время в пути почти в два раза, а транзитному транспорту — обеспечить своевременную доставку грузов.

Завершено расширение до четырех полос движения и на ряде участков федеральных трасс Северо-Запада.

В Вологодской области после капремонта расширили до четырех полос участок с 85-го по 104-й км федеральной трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» от Шексны в сторону аэропорта города Череповец. В ходе работ для жителей региона установлено 18 новых автопавильонов на остановочных комплексах, устроены тротуары, пешеходные дорожки и перильное ограждение.

© rosavtodor.gov.ru

Полностью завершен и капитальный ремонт участка км 169 — км 179 федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области. Дорожники расширили проезжую часть этой автодороги с двух до четырех полос движения, в результате чего ее пропускная способность на въезде в регион увеличилась в два раза. Вместе с тем модернизация загруженной транспортной артерии повысила доступность населенных пунктов в Лужском районе, существенно сократила время водителей в пути, а также обеспечила комфорт перевозок.

В этом же регионе после реконструкции был введен участок трассы А-181 «Скандинавия» с 80-го по 100-й км (от поворота к поселку Цвелодубово до поворота к поселку Кирилловское). Дорожники расширили проезжую часть с двух до шести полос движения, а также реконструировали три транспортные развязки на пересечении с региональными дорогами Рощино — Цвелодубово, подъезд к поселку Пушное и Высокое — Синицыно, мост через реку Великую. В дальнейшем модернизация «Скандинавии» будет продолжена.

Реализация указанных проектов позволила снизить долю федеральных трасс, работающих в режиме перегрузки, что положительно скажется на экономическом развитии регионов, через которые они пролегают. Также обновленные участки дорог повысят уровень безопасности при передвижении как автомобилистов, так и пешеходов.

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