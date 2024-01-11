Завод «Дальхимфарм» в Хабаровске запустил новый производственный цех

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В Хабаровске завершилось строительство нового цеха по производству лекарственных препаратов на заводе «Дальхимфарм». Новое помещение оснащено современной техникой, которая отвечает новейшим стандартам и нормам фармакологии. Установленное оборудование имеет ряд преимуществ — дополнительный контроль качества и возможность производить практически любые виды таблеток.

— Обновление на заводе проводится в рамках технического перевооружения с установкой современного оборудования. Новый цех сейчас загружен примерно на 80%, и у нас есть потенциал не только для увеличения объемов производства, но и для выпуска новых препаратов, — сообщила исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм» Ирина Гусева.

Она также уточнила, что на заводе наблюдается острая нехватка кадров, которая сдерживает рост объемов производства лекарственных препаратов. По ее словам, на сегодняшний день они готовы принять на работу до 150 человек.

«Дальхимфарм» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое производит лекарственные средства. Оно способно производить до 170 наименований препаратов и на сегодняшний экспортирует свою продукцию в западные регионы России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

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