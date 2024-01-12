Сдано краболовное судно «Вайгач» проекта КСП01

27 декабря 2023 года сдан головной краболов-процессор «Вайгач» проекта КСП01, построенный заводом «Красное Сормово» (Нижегородская область).

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Судно «Вайгач» предназначено для промысла краба различных видов на глубинах от 20 м до 400 м и производства замороженной продукции в море непосредственно на борту. Строительство велось в рамках программы инвестиционных квот на заводе «Красное Сормово». Достройка и ходовые испытания краболова под техническим наблюдением РС прошли на Выборгском судостроительном заводе.

Основные характеристики:

длина — 62,9 м;

ширина — 15 м;

высота борта — 9,25 м;

валовая вместимость — 2505 ед.;

объем охлаждаемых трюмов — 4335 куб. м;

экипаж — 38 чел.

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