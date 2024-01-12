Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Сдано краболовное судно «Вайгач» проекта КСП01

27 декабря 2023 года сдан головной краболов-процессор «Вайгач» проекта КСП01, построенный заводом «Красное Сормово» (Нижегородская область).

 © rs-class.org

Судно «Вайгач» предназначено для промысла краба различных видов на глубинах от 20 м до 400 м и производства замороженной продукции в море непосредственно на борту. Строительство велось в рамках программы инвестиционных квот на заводе «Красное Сормово». Достройка и ходовые испытания краболова под техническим наблюдением РС прошли на Выборгском судостроительном заводе.

Основные характеристики:

  • длина — 62,9 м;
  • ширина — 15 м;
  • высота борта — 9,25 м;
  • валовая вместимость — 2505 ед.;
  • объем охлаждаемых трюмов — 4335 куб. м;
  • экипаж — 38 чел.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://rs-class.org/news/general/k...oyka-krabolova-protsessora-vaygach/

Красное Сормово, Нижегородская область, краболов, КСП01
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,