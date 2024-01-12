В Нерюнгринском районе Якутии открылся новый аэровокзал

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23 декабря 20й3 года в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии состоялось торжественное открытие нового служебно-пассажирского здания аэропорта «Нерюнгри».

Старый аэровокзал на 100 человек находился в приспособленном здании 1987 года постройки. Со строительством нового здания пропускная способность выросла в 3 раза, до 300 человек.

Площадь здания составляет 9 тыс. кв. метров. На первом этаже терминала оборудована зона вылета. Здесь также размещены стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камеры хранения, административные и иные помещения. На втором этаже находятся зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и ребенка и технические помещения.

На территории аэропорта также построены аварийно-спасательная станция, контрольно-пропускной пункт, склад горюче-смазочных материалов, станция водоподготовки.

Двумя годами ранее в аэропорту Нерюнгри была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. При сохранении всех основных параметров, протяжённости в 3,6 тыс. метров и ширине в 45 метров, полоса стала более безопасной для полетов. Сейчас она может осуществлять прием и выпуск всех современных типов воздушных судов.

Аэропорт Нерюнгри находится в 8 км от поселка Чульман. Состоит в ведении федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Основные клиенты аэропорта: авиакомпании «Аврора», «Якутия», «Газпром-Авиа», «ИрАэро», «НордСтар» и «Сибирь». В зимний период из-за туманов он зачастую становится запасным аэродромом для аэропорта Якутска. Отсюда напрямую выполняются рейсы в другие регионы, в том числе в Центральную Россию.

Якутия — лидер по количеству региональных аэропортов, которые модернизируются по президентскому нацпроекту. Всего в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» включено 14 аэропортов республики.

Уже обновлены аэропорты в Верхневилюйске, Жиганске, Белой Горе, Депутатском, Сангарах, Хандыге, Вилюйске, Якутске, Черском. В ближайшее время завершится реконструкция аэропорта Нерюнгри. Ожидается открытие аэропорта Усть-Неры. В следующем году завершится модернизация аэропортов Полярного, Олекминска и Мирного.

© glava.sakha.gov.ru

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