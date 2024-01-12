На Ставрополье началось строительство комбикормового завода

Компания «БМ-ГРУП» начала строительство комбикормового завода, проект стоимостью 70 млн рублей реализуется в Кировском округе Ставрополья, сообщил директор компании Анатолий Коблов.

Новый завод позволит вырабатывать в день до 160 тонн корма для сельскохозяйственных животных. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в 2025 году, на его базе будет создано 10 новых рабочих мест.

«У нас сейчас есть небольшое производство, где мы выпускаем небольшие партии комбикорма. Строительство завода позволит увеличить долю перерабатываемой сельхозпродукции и нарастить объемы экспортных поставок», — добавил Коблов.

В администрации Кировского округа уточнили, что предприятие является экспортером сельхозпродукции продукции, его основное направление экспорта — Азербайджан.

ООО «БМ-ГРУП» зарегистрирована в 2010 году, основная отрасль компании — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Бенефициаром является Мирзоев Махир Хекюмалы Оглы, который также владеет ООО «Кристалл», специализирующемся на оптовой торговле той же продукцией.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.