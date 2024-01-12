В Липецкой области открыли первый завод по выпуску кормов для кошек и собак

Компания «Биотех» запустила технологическую линию по производству кормов для домашних животных в Елецком районе. Первую партию корма для собак направят профессиональным заводчикам и в питомники для тестирования.

Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Завод площадью 1800 квадратных метров построен на участке в два гектара. Здесь будут производить до 20 тысяч тонн продукции в год. Объём инвестиций в проект составил 500 млн рублей. На предприятии создадут 50 рабочих мест.

На заводе осуществляется полный цикл разработки продукции — от создания рецептуры до отгрузки покупателю. Все корма созданы из натуральных продуктов, в составе свежее мясо, овощи, фрукты, зерновые, жидкие и твёрдые жиры. Продукция будет выпускаться в различных категориях: эконом, премиум и холистик. Агентство инвестиционного развития продолжает содействие развитию проекта, активно участвуя в процессах инженерного обеспечения завода, выстраиванию ко операционных связей с предприятиями Липецкой области.

Всего в Елецком районе должно появиться три завода по производству кормов. «По двум другим заводам обязательства исполняются. И что еще важно — все компании планируют использовать местное фермерское сырье для выпуска натурального и качественного корма», — подчеркнули в правительстве Липецкой области. В правительстве также отметили актуальность создания производств кормов для домашних животных в связи с уходом из России многих производителей импортных кормов и сокращением поставок из-за рубежа.

https://chr.rbc...c2b08?from=copy

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