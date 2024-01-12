Руководитель Севмаша рассказал о ходе строительства подводного аппарата «Ясон»

Ясон © sudostroenie.info

Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) продолжает строительство обитаемого подводного аппарата (ОПА) «Ясон» проекта 03660. Подробности в интервью корпоративному изданию «Завод» рассказал генеральный директор верфи Михаил Будниченко.

По его словам, в 2023 году было завершено формирование несущей рамы аппарата и макетирование размещения оборудования внутри его обитаемой части. Кроме того, была проведена эргономическая экспертиза на внутренней раме, выполняется монтаж оборудования и изготовление систем и изделий машиностроения.

Напомним, строительство ОПА «Ясон» ведется по заказу компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».Предполагается, что аппарат сможет эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских газопроводов.

Закладка аппарата «Ясон» под заводским номером 71302 состоялась на Севмаше 26 июня 2022 года. Строительство аппарата планируется завершить в 2024 году. Разработчиком проекта 03660 является СПМБМ «Малахит» (входит в ОСК).

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.