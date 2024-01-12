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Судостроение и судоходство

Руководитель Севмаша рассказал о ходе строительства подводного аппарата «Ясон»

ЯсонЯсон © sudostroenie.info

Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации», ОСК) продолжает строительство обитаемого подводного аппарата (ОПА) «Ясон» проекта 03660. Подробности в интервью корпоративному изданию «Завод» рассказал генеральный директор верфи Михаил Будниченко.

По его словам, в 2023 году было завершено формирование несущей рамы аппарата и макетирование размещения оборудования внутри его обитаемой части. Кроме того, была проведена эргономическая экспертиза на внутренней раме, выполняется монтаж оборудования и изготовление систем и изделий машиностроения.

Напомним, строительство ОПА «Ясон» ведется по заказу компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».Предполагается, что аппарат сможет эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских газопроводов.

Закладка аппарата «Ясон» под заводским номером 71302 состоялась на Севмаше 26 июня 2022 года. Строительство аппарата планируется завершить в 2024 году. Разработчиком проекта 03660 является СПМБМ «Малахит» (входит в ОСК).

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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/41318.html

подводная техника, Севмаш, Газпром, проект 03660
  • Нет аватара Exegen
    13.01.2411:13:16

    Прикольная моделька, можно мне такую на радиоуправлении?)))

    #1275532
    • Clausson Clausson
      13.01.2415:48:59

      можно мне такую на радиоуправлении?)))

      На управлении это другой надо — глубоководный аппарат «Витязь». С ним хоть куда.

      #1275551
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