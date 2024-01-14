Уральский завод гражданской авиации проводит испытания самолета ЛМС-901 «Байкал»

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АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, входит в ГК «Динамика») проводит сертификационные испытания легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) «Байкал».

УЗГА является главным резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина», где строится новый авиационный кластер. Как сообщалось, в конце декабря 2023 года новые производственные корпуса предприятия на площадке «Уктус» были введены в эксплуатацию. На строительство второй очереди проекта по локализации высокотехнологичного производства авиатехники был выделен из федерального бюджета инфраструктурный кредит в размере 1,2 млрд рублей. В конце 2024 года ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального производственного корпуса площадью более 10,4 тыс. кв. метров.

Кроме того, строительство еще одного завода для сборки самолетов «Байкал» ведется в ТОР «Хабаровск». АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» уже приступило к работам, завершить которые намерено в июне 2025 года. Затем планирует передать готовую инфраструктуру в льготную аренду резиденту ТОР — компании «Спецавиатехника» («дочка» УЗГА), которая будет производить воздушные суда.

Стоимость проекта, который также предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава — 2,2 млрд рублей.

«Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях и авиационных работ. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тонн груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки «Байкалов» ожидаются в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.

«Уральский завод гражданской авиации» ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога», которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион «Двигатели» разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ.

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