В 2023 году Росавтодор провел дорожные работы на 284 искусственных сооружениях

Обеспечение комфортного и безопасного перемещения автомобилистов и пешеходов — одна из наиболее важных задач Росавтодора.

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Именно поэтому дорожное ведомство уделяет большое внимание не только приведению к нормативам участков автомобильных дорог, но и искусственных сооружений на них.

В 2023 году по итогам строительства и реконструкции завершены работы на 71 искусственном сооружении общей протяженностью 5 906 пог. м. После капитального ремонта введено 83 сооружения общей длиной 5 361 пог. м, после ремонта — 130 сооружений общей протяженностью 8 361 пог. м.

Крупнейший завершенный проект 2023 года — реконструкция мостового перехода через реку Свиягу на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Республике Татарстан. К реализации проекта приступили в августе 2019 года. За два года специалисты построили новый, соответствующий всем нормативным требованиям мост протяженностью 392,2 м. Искусственное сооружение выполнено из современных материалов и рассчитано на нагрузку более 100 тонн. Для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения смонтировали опоры освещения, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.

Затем мостовики реконструировали существующий мост протяженностью 389 м, а также около 6,7 км подходов к нему с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения. В ходе работ отремонтировали железобетонные опоры искусственного сооружения, усилили существующее пролетное строение дополнительными элементами металлоконструкций, заменили опорные части под пролетным строением и обновили дорожное покрытие. На подходах к мосту устроили три слоя асфальтобетона, что позволит обеспечить нормативную прочность дорожной одежды в условиях высокой нагрузки — до 21 тыс. автомобилей в сутки.

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Для повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации опасных левых поворотов построили четыре разворотные петли с переходно-скоростными полосами, которые позволят водителям беспрепятственно менять направление движения и безопасно вливаться в общий поток после совершения маневра.

Большое внимание уделили работам вблизи населенных пунктов: отремонтировали пересечения и примыкания к деревням Исаково и Гаврилково, построили автобусные остановки и надземные пешеходные переходы с пандусами для маломобильных групп населения, устроили пешеходные дорожки. Для борьбы с акустическими загрязнениями возле этих населенных пунктов смонтировали шумозащитные экраны протяженностью 2,6 км. Помимо этого, отремонтировали съезды к селу Тихий Плес и ТСН «Нижний Ял».

На всем протяжении подходов к мосту устроили линии электроосвещения. Транспортные потоки разделили осевым барьерным ограждением, что поможет исключить ДТП, причиной которых становятся выезды на встречную полосу.

Реконструкция мостового перехода через реку Свиягу позволит повысить пропускную способность дороги более чем в два раза, обеспечить проезд транспортного потока с более высокой средней скоростью и достичь увеличенных сроков службы с минимальным количеством ремонтных работ. Расширение автомобильной дороги не только обеспечит рост пассажирских и грузовых перевозок, но и станет стимулом для развития промышленного, логистического и туристического потенциала Республики Татарстан, а также соседних регионов.

В ноябре 2023 года завершили капитальный ремонт моста через реку Хопёр на 615-м км трассы Р-22 «Каспий» в Воронежской области. Мостовой переход длиной 336 пог. м полностью обновлен, как и автоподходы к нему. Общая протяженность участка работ на федеральной автодороге составила почти километр.

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«Для обеспечения непрерывного движения автомобилей по федеральной трассе на время работ мы возвели временное искусственное сооружение рядом, перепустили на него трафик и приступили к капитальному ремонту», — рассказал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор Москва -Волгоград Вячеслав Петровичев.

В итоге ширина проезжей части доведена до нормативных 7,5 м, грузоподъемность увеличена до 80 тонн, а разрешенная скорость движения — до 90 км/ч. Расширение проезжей части позволило увеличить объем грузоперевозок и устранить скопление автомобилей на дорогах близлежащих населенных пунктов.

Для обеспечения экологической составляющей дорожного объекта и очистки дождевых вод до их попадания в реку предусмотрели устройство локальных очистных сооружений.

Один из самых длинных мостовых переходов отремонтирован в Татарстане — мост через Каму на трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Его протяженность составляет 1,6 км. Мост расположен на 78-м км автомобильной дороги в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах республики.

© rosavtodor.gov.ru

Специалисты отремонтировали 14 опор, заменили деформационный шов на восьмой опоре, а также обновили мостовое полотно. Также нанесли более 1 тыс. кв. м напыляемой бесшовной гидроизоляции, которая надежно защитит стальные ответственные конструкции от коррозионных повреждений.

На всем протяжении моста установлена линия искусственного освещения со светодиодными светильниками, которые ярче и экономичнее, чем лампы накаливания, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения.

В декабре 2023 года было открыто движение по мосту через реку Баксан на 429-м км трассы Р-217 «Кавказ». В ходе капитального ремонта двухполосный мост длиной 122 м перевели в четырехполосное исполнение, разделили встречные потоки барьерным ограждением и увеличили его грузоподъемность до современных нагрузок. Начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук отметил, что во время работ мостостроители применили инновационные технологии. Напыляемая гидроизоляция — битумно-полимерная эмульсия — позволила создать единую бесшовную мембрану, которая отличается водонепроницаемостью, устойчивостью к механическим воздействиям и прочным сцеплением с асфальтом.

Впервые на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии устроили противогололедный комплекс. «Умная система» получает данные с дорожных метеостанций и автоматически наносит жидкий реагент на проезжую часть, когда это необходимо, и таким образом помогает предотвратить образование наледи на дороге, повышает безопасность движения в зимнее время.

На 73-м км кубанского участка трассы Р-217 «Кавказ» также открыли проезд по новому мосту через реку Фарс. Сооружение на кратчайшем пути между Майкопом и Армавиром возвели в Мостовском районе Краснодарского края. Длина нового моста составляет 65 пог. м. Протяженность тротуаров, учитывая подъездные пути — 580 м.

«Мы старались учитывать интересы всех пользователей дороги. По просьбе жителей станицы Ярославская мы выполнили устройство дополнительных водопропускных сооружений. Мост оборудован мачтами электроосвещения, на нем смонтировано около 300 пог. м шумозащитных экранов», — рассказал заместитель начальника ФКУ «Черноморье» Ярослав Долинский.

© rosavtodor.gov.ru

В Московской области в прошлом году завершили капитальный ремонт моста через реку Истру протяженностью почти 160 пог. м на 34-м км трассы М-9 «Балтия». Работы предусматривали модернизацию дороги для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. В ходе капитального ремонта выполнена установка оборудования для отслеживания метеорологических сведений с помощью датчиков в дорожном покрытии, насосной станции для хранения и подачи жидких противогололедных материалов и технологической площадки для организации источников бесперебойного питания. Автоматизированная система на основе анализа состояния покрытия выполняет обработку проезжей части необходимым количеством реагента для предотвращения образования зимней скользкости.

В Тыве завершены работы по ремонту моста через реку Хондергей длиной 95 пог. м на 1026-м км трассы в Дзун-Хемчикском районе республики. Дорожники отремонтировали пролетные строения, опоры моста, частично заменили балки пролетных строений, а также устроили организованный водоотвод, благодаря чему вода с поверхности проезжей части по прикромочным лоткам уходит в колодцы, в которых устроен фильтр, обеспечивающий очистку поступающей воды от вредных примесей.

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«На территории Республики Тыва нет железных дорог, поэтому трасса Р-257 „Енисей“ является ключевой транспортной артерией и частью трансграничного автомобильного коридора Красноярск — Абакан — Кызыл — Хандагайты — Улангом — Ховд — Урумчи, по которому осуществляется перевозка грузов и торговля с Красноярским краем, Хакасией, Монголией и Китаем. Благодаря проведенным работам все участники дорожного движения могут с комфортом, а главное — безопасно, передвигаться по дороге», — подчеркнул директор филиала ФКУ Упрдор «Енисей» в Республике Тыва Владимир Мельников.

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведен комплекс работ по обустройству: заменено барьерное и металлическое перильное ограждение, а также нанесена разметка термопластиком.

В рамках реконструкции на участке с 1480-го по 1494-й км трассы М-5 «Урал» (Южный обход Уфы) построено семь искусственных сооружений, которые сегодня обеспечивают высокий уровень безопасности водителей и пешеходов. Для проезда и выезда из деревни Русский Юрмаш и микрорайона Шакша города Уфы дорожники построили две транспортные развязки по типу «неполный клеверный лист». Помимо этого, специалисты реконструировали мост через реку Юрмаш и устроили четыре площадки отдыха.

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