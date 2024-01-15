Подготовка «Фрегата» для запуска спутника «Метеор-М» № 2-4

На заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный началась заправка разгонного блока «Фрегат» для запуска гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-4.

© www.roscosmos.ru

Специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») перегрузили разгонный блок на транспортировочную телегу и переместили в зал заправки. Ведется подготовка систем к заправке «Фрегата» компонентами топлива и сжатыми газами.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» со спутниклм «Метеор-М» № 2-4 и попутной полезной нагрузкой с космодрома Восточный запланирован в первом квартале 2024 года.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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