«КАМАЗ» внедрил автоматическую систему управления и контроля кузнечного производства

В ПАО «КАМАЗ» завершено внедрение автоматической системы контроля и управления производством ПИФИ в кузнечно-прессовом корпусе кузнечного завода в Набережных Челнах.

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Комплексное ИТ-решение класса MES разработано и внедряется дочерней ИТ-компанией KAMAZ Digital. Главная задача системы — повысить прозрачность и управляемость производственного процесса.

Система повышения эффективности планирования и управления производством ПИФИ — это программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния цеха, онлайн-контроля исполнения производственных операций, обеспечения ритмичности производства и оперативного реагирования на изменения и непредвиденные обстоятельства. В задачи ПИФИ входит обеспечение полной прозрачности производительного процесса для всех его участников и руководства завода.

Функционал системы включает формирование и распределение сменно-суточного задания в онлайн-режиме и отслеживание хода производства (в режиме приближенному к реальному времени). Кроме того, система предоставляет информацию по ходу производства и незавершённому производству.

Укрепление технологического суверенитета — одна из ключевых задач, которая обозначена Президентом Владимиром Путиным. ПАО «КАМАЗ» демонстрирует высокоинтенсивную инновационную активность, обеспечивая производство высокотехнологичной продукции. Пилотное внедрение системы на кузнечном производстве ПАО «КАМАЗ» началось в ноябре 2022 года. Результаты тестирования оказались положительными, и в феврале 2023 года было принято решение о масштабировании ПИФИ на всём цикле кузнечного производства. В рамках производственного цикла системой пользуются планово-диспетчерские службы, мастера цехов, начальники цехов и рабочий персонал. Простой веб-интерфейс ПИФИ для всех сотрудников доступен с планшетов, терминалов ввода-вывода данных (киосков) и стационарных компьютеров. Для руководителя завода предусмотрен режим дашборда, который можно вывести на экран телевизора для оперативного отслеживания состояния производства.

«Система ПИФИ уже внедрена в нашем кузнечно-прессовом корпусе и показала первые положительные результаты. Система используется при краткосрочном планировании на этапах формирования сменно-суточного задания и при мониторинге хода процесса производства. Системы класса MES очень востребованы на сложном промышленном производстве, так как при системном долгосрочном использовании дают сокращение простоя оборудования и персонала, объёма брака и многократное снижение бумажного документооборота, что значительно экономит время сотрудников на всех уровнях. Именно таких результатов мы планируем достигать с помощью внедрения MES», — рассказал директор кузнечного завода ПАО «КАМАЗ» Игорь Малясёв.

«Системы класса MES — редкое и очень сложное ИТ-решение. Такое программное обеспечение не может быть универсальным, ведь каждое производство требует уникального подхода. Однако, опыт внедрения таких систем как на крупнейших мировых, так и российских заводах, и, в первую очередь, наш опыт внедрения MES на кузнечном производстве „КАМАЗ“, даёт результат в виде повышения скорости получения данных о производстве, повышения скорости получения данных по процессу сокращения количества незавершённой продукции и сокращения времени освоения новой продукции, простоя технологического оборудования, снижения продолжительности цикла производства. Все это — ключевые показатели эффективности и конкурентоспособности любого производства», — рассказал директор по инновациям и внедрению цифровых технологий KAMAZ Digital Евгений Чухонцев.

Автоматическая система контроля и управления производством ПИФИ может интегрироваться с системами ERP, APS, IIoT, роботизированными комплексами, промышленными линиями и оборудованием. С февраля 2024 года система будет развёрнута также на опытно-промышленном производстве ПАО «КАМАЗ».

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