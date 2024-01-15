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Постоянное обновление технопарка является одним из ключевых шагов в развитии АО «ЧМЗ», позволяющим заводу оставаться конкурентоспособным предприятием и расширять производственные возможности.

В течении декабря 2023 ввели в эксплуатацию мощный горизонтально-расточной станок с индикаторной системой управления и электроэрозионный станок с числовым программным управлением.

6 декабря 2023

Челябинский механический завод ввел в эксплуатацию мощный горизонтально-расточной станок с индикаторной системой управления. С помощью нового станка возможно проводить обработку крупногабаритных корпусных деталей с размерами до 2,0м х 2,0м х 2,0м и весом до 10 тонн. Оборудование обладает целым рядом технических преимуществ, которые позволят предприятию выполнять сверхточную обработку крупногабаритных деталей на высокой скорости.

Постоянное обновление технопарка является одним из ключевых шагов в развитии АО «ЧМЗ», позволяющим заводу оставаться конкурентоспособным предприятием и расширять производственные возможности. На днях Челябинский механический завод запустил горизонтально-расточной станок с индикаторной системой управления, отличающийся высокой эффективностью и точностью обработки. Новое оборудование предназначено для работы с крупногабаритными металлическими деталями (весом до 10 тонн). На предприятии планируют использовать станок для обработки поворотных рам всех видов автокранов, опор для кранов малой грузоподъемности, балок и других тяжелых конструктивных элементов. На станке можно выполнять сверление, растачивание, фрезерование и другие металлообрабатывающие операции. Панель управления оборудованием располагается в специальной кабине, защищая работника от летящей стружки и брызгающей охлаждающей жидкости при обработке деталей.

Станок имеет высокую точность позиционирования рабочего стола, что позволяет сверлить, фрезеровать и растачивать детали под любым углом. Новое оборудование возможно использовать как при штучном, так и при серийном производстве. «Ключевое преимущество станка в том, что он позволяет не только обрабатывать самые сложные и тяжелые детали, но и максимально автоматизировать технологический процесс. С его помощью проще сделать сложные и точные заготовки на одном станке вместо применения нескольких. Мощности горизонтально-расточного станка позволят нам ежемесячно обрабатывать до 100 машинокомплектов. Ранее возможности предприятия ограничивались 70 машинокомплектами в месяц», — рассказал главный технолог АО «ЧМЗ» Анатолий Лисицын. Отметим, что модернизация производственных мощностей и, как следствие, выпуск конкурентоспособной продукции, — основная стратегическая задача предприятия. Изготавливать технику высокого качества АО «ЧМЗ» позволяет наличие современного оборудования от всемирно известных производителей.

В 2022 году технопарк предприятия пополнил листогибочный пресс усилием 1600 тонн . На предприятии функционирует сертифицированная система менеджмента качества, которая прошла проверку на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

25 декабря 2023

В инструментальном цехе № 9 установили электроэрозионный станок с числовым программным управлением. Среди преимуществ нового оборудования — универсальность, превосходная точность обработки и высокая автономность без вмешательства оператора. На предприятии планируют использовать новый электроэрозионный станок для высокоточного изготовления комплектующих объемной формы, в т. ч. опытных образцов деталей основного производства.

© cmz.ru

Электроэрозионный станок с высокой точностью обрабатывает средние и мелкие детали толщиной до 600 мм, которые используются в конструкции автомобильных и гусеничных кранов. Новое оборудование не только повышает качество резки металла, но и позволяет исключить операцию дополнительной термической обработки заготовок. Это ускоряет цикл производства получения деталей сложных геометрических форм и значительно снижает их себестоимость.

«С помощью электроэрозионной обработки мы можем получить конфигурацию поверхностей, которую невозможно изготовить с применением обычной технологии фрезерования. В данный момент мы уже изготавливаем на этом станке детали для основного производства. Например, сейчас на новом оборудовании обрабатывается объемная деталь стрелового оборудования для гусеничного крана ДЭК-1001», — рассказал начальник группы по подготовке производства Константин Дывак.

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