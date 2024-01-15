Группа «Илим» начала импортозамещающее производство офисной бумаги за 9 млрд рублей

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Ассортимент компании пополнился двумя позициями: «Илим Стандарт» и «Илим Профи». Бумага предназначена для универсальной печати и использования всеми типами лазерных и струйных принтеров, копировальных аппаратов. В ее основе — композиция хвойной и лиственной целлюлозы.

Старший вице-президент по продажам Алексей Черняев рассказал, что филиал компании в Коряжме также является импортозамещающим.

"Раньше химические реагенты покупали в Скандинавии, теперь филиал Группы «Илим» в Коряжме освоил технологию их изготовления. При этом качество отбелки и бумаги сохранились".

В рамках реализации проекта на комбинате установили несколько бумагоделательных машин. Мощность завода теперь составляет более 200 тыс. тонн в год.

В России на долю компании приходится 77% всей производимой товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов, 25% белых бумаг. Около половины продукции Группы «Илим» экспортируется в Китай, где компания является игроком № 1 по чистоцеллюлозным гофроматериалам. Приоритетная цель компании — к 2025 г. увеличить поставки в КНР на 40% до 2,4 млн тонн в год. Помимо ключевых рынков России и Китая, приоритетными для компании являются рынки Ближнего Востока, Индии, Африки и Латинской Америки.

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