Продажи новых автобусов в 2023 г. выросли на 27%

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По итогам 2023 года в России было реализовано 16341 новый автобус — на 27% больше, чем за 2022 год.

На отечественную марку «ПАЗ» в минувшем году пришлось 39% российского рынка автобусов. В количественном отношении объём продаж новых «пазиков» составил 6379 единиц, что на 17% больше, чем в 2022 году.

Далее, с большим отставанием от лидера, в рейтинге расположился китайский бренд «Ютонг» (2062 шт.; +73%). За ним следуют российские «Лиаз» (1769 шт.; +66%), «Нефаз» (1384 шт.; -3%), а замыкает первую пятерку «Волгабас» (1245 шт.; +9%).

В модельном рейтинге весь «пьедестал почёта» по итогам прошлого года занимают автобусы Павловского автозавода. Так, на первом месте находится «ПАЗ 3204» (2271 шт.), на втором — «ПАЗ 3205» (2268 шт.), на третьем — «ПАЗ 4234» (1536 шт.).

В пятёрку лидеров также вошли «Нефаз 5299» (1384 шт.) и «Лиаз 5292» (1102 шт.). Результаты остальных моделей составили менее 1 тысячи экземпляров.

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