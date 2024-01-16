Пелагическая путина 2023 года: рекордный вылов иваси

Ученые Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Росрыболовства проанализировали результаты промысла российского флота пелагических объектов — сардины иваси, скумбрии, сайры, кальмара — в северо-западной части Тихого океана в 2023 году.

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География промысла охватила Южно-Курильскую и Северо-Курильскую рыболовные зоны, а также воды Японии — по квотам, полученным в рамках двусторонних соглашений между Россией и Японией.

Пелагическая путина проходила с января по декабрь 2023 года. Круглогодичный промысел стал возможным благодаря тому, что с 2019 года российские суда получили право добывать водные биоресурсы на основании двусторонних соглашений РФ с Японией (ранее промысел, с учётом миграций промысловых видов рыб, начинался в июне, а заканчивался в ноябре); в 2022-2023 гг. отмечена тенденция к распространению крупных скоплений сардины иваси до прикамчатских вод.

Российский вылов сардины иваси в прикурильских водах в 2023 году составил 544 тыс. тонн — это абсолютный рекорд в XXI веке. Показатель 2023 года на 90% выше уровня вылова в 2022 году (286 тыс. тонн).

© fish.gov.ru

Значительное увеличение объёма вылова иваси с 2020 года обусловлено появлением высокоурожайных поколений, а также существенной «экспансией» скоплений иваси в исключительную экономическую зону России в прикурильских водах, вплоть до акватории Камчатки и южной части Берингова моря.

В 2023 году в промысле сардины иваси и скумбрии участвовало 58 добывающих судов разного типа и тоннажа — на 42% больше, чем в 2022 году (41 судно). Более 90% судов (54 из 58) работали пелагическими и разноглубинными тралами, а 7% (4 судна) использовали кошельковые невода.

В 2023 году, как и в 2022 году отмечены очень слабые подходы тихоокеанского кальмара в прикурильские воды. Общий вылов в 2023 году составил всего 359 тонн. Численность этого вида в северо-западной части Тихого океана носит цикличный характер и зависит от состояния популяции сардины иваси — конкурента за кормовую базу.

Тихоокеанской сайры добыто 51 тонна, на промысле работало одно судно. Климатические и океанологические изменения оказали воздействие на схему миграционных потоков сайры в северо-западной части Тихого океана: районы нагула сайры сместились далеко на восток.

Поисковые работы по учёту скоплений сайры в августе — сентябре 2023 года обнаружили обширное скопление только в прибрежной части острова Итуруп. Вместе с тем, результаты осенних траловых съёмок учёными в южной части Берингова моря показали наличие сайры в районе пролива Ближний (между Командорскими и Алеутскими островами) — удельный вес тихоокеанской сайры в суммарной биомассе превалирующих видов рыб и головоногий моллюсков составил 10% или 80,5 тыс. тонн.

В последние два года наблюдается отрицательная динамика вылова скумбрии. Это обусловлено уменьшением ее запаса в северо-западной части Тихого океана (после подъёма в 2018-2021 гг.), а также из-за смещения ее миграций в более восточные районы.

По итогам промысла российских судов в северо-западной части Тихого океана в 2023 году вылов скумбрии составил 15,5 тыс. тонн.

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