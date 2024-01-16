Росгвардия Чувашии получила 24 новых служебных автомобиля

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В Управлении вневедомственной охраны по Чувашской Республике — Чувашии прошло торжественное вручение ключей от новых служебных автомобилей. 24 единицы автотранспорта поступили в республику в конце прошлого года. Здесь они были дооборудованы: установлены специальные номерные знаки и цветографическая схема Росгвардии.

Под охраной ведомства сегодня находятся свыше 7 тысяч объектов. Всего за 2023 год сотрудниками вневедомственной охраны было осуществлено более 8 тысяч выездов по сигналу «Тревога», выявлено свыше 3700 правонарушителей. Росгвардейцами за прошедший год задержано и передано в органы внутренних дел 19 лиц, находящихся в розыске.

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