Главный итог 2023 года для Амурского ГПЗ — половина производственных мощностей завода введена в эксплуатацию, запущены и работают две гелиевые установки из трех. Изоконтейнеры с жидким гелием высочайшей степени очистки (99,9999%) регулярно отгружаются российским и зарубежным потребителям. Это результат большой работы, проделанной в минувшем году производственными коллективами завода и подрядных организаций.

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