Первый блок ТЭС «Ударная» на Кубани выдал полную мощность в Единую энергосистему России

© rostec.ru

Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех завершила комплексное опробование первого энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Оборудование отработало 72 часа в режиме номинальной мощности, поставляя электроэнергию в Единую энергосистему страны. Заявленные характеристики были подтверждены, в течение января объект планируется ввести в эксплуатацию.

Пусконаладочные работы и испытания оборудования на теплоэлектростанции ведутся с октября. За это время с учетом комплексного опробования в Единую энергосистему РФ поставлено более 60 млн кВт-часов электроэнергии.

Мощность первого энергоблока составляет 230 МВт. Суммарная мощность ТЭС «Ударная» составит 560 МВт. Станция позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия Кубани. Основной вид топлива для энергоблоков − природный газ.

В состав генерирующего оборудования станции войдет первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которую производит входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация. Машина создана на замену импортным энергетическим установкам. Коэффициент полезного действия ГТД-110М — более 36%, что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.