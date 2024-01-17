«Уралкриомаш» выполнил гоcконтракт для космодрома «Восточный»

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Компания «Уралкриомаш» концерна «Уралвагонзавод» успешно выполнила государственный контракт в рамках Федеральной космической программы. По заказу АО «ЦЭНКИ» созданы и направлены заказчику новые железнодорожные вагоны-цистерны модели 15-5107 для строительства второй очереди космодрома «Восточный». Изделия предназначены для перевозки ракетного топлива (нафтил) для РКН «Ангара-А5».

«Все задачи по выполнению государственного контракта выполнены в назначенные сроки и с надлежащим качеством. Предприятие многие годы ведет совместную работу с государственной корпорацией по космической деятельности Роскосмос. По ранее заключенному контракту для РКН „Ангара-А5“ изготовлены система подачи воды для охлаждения стартового стола и система заправки жидким кислородом разгонного блока», — отметил генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов.

Вагон-цистерна для транспортировки нафтила, разработанный специалистами предприятия, имеет вместимость котла не менее 85 м3. и эксплуатационную надежность в диапазоне температур от -60 до +50 оС. Элементы оборудования, контактирующие с нафтилом, нейтральны, что обеспечивает чистоту и качество перевозимого продукта. Нафтил — это экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Использование именно этого вида топлива в космической промышленности способствует реализации государственной стратегии в области освоения космоса.

Вагон-цистерна разработан с целью обеспечения приема горючего с использованием верхнего слива на сливно-наливном фронте системы заправки нафтилом (СЗН). Система разработана и изготовлена ранее специалистами АО «Уралкриомаш». На космодроме «Восточный» оборудование прошло автономные и комплексные испытания под техническим руководством тагильских инженеров. СЗН в составе стартового комплекса предназначена для подготовки к пуску трехступенчатой ракеты-носителя тяжелого класса.

«Для космической отрасли это не первое изделие. Уралвагонзавод регулярно выпускает на рынок железнодорожной техники инновационные вагоны. Мы развиваем новые продукты и стараемся работать на перспективу постоянно», — отметил и.о. заместителя генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов.

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