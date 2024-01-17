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Судостроение и судоходство

На верфи «Попилов Яхтс» заложена одиннадцатая яхта проекта Popilov 14.99

На верфи «Попилов Яхтс» (Краснодарский край) состоялась торжественная церемония закладки 11-го корпуса серийной стальной яхты Popilov 14.99.

 © popilov.com

Яхта PY14.99 оснащена тремя каютами, просторным салоном с камбузом и обеденной зоной и всем необходимым для комфортного отдыха на борту.

 © popilov.com

На верфи в разной степени готовности строятся 10 корпусов стальных серийных яхт PY 14.99

 © popilov.com

Основные характеристики яхты Popilov 14.99:
Длина максимальная 14,99 м
Ширина габаритная 4,9 м
Водоизмещение 28 т
Максимальная осадка 1,2 м
Двигатели 2*от 150 до 250 л.с.
Круизная скорость 7-8 уз
Максимальная скорость 11-12 уз

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Источник: https://popilov.com/odinnadcataja-s...9-zalozhena-na-verfi-jahty-popilov/

Попилов Яхтс, Краснодарский край, яхта, Popilov 14.99
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