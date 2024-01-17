На верфи «Попилов Яхтс» заложена одиннадцатая яхта проекта Popilov 14.99
На верфи «Попилов Яхтс» (Краснодарский край) состоялась торжественная церемония закладки 11-го корпуса серийной стальной яхты Popilov 14.99.
Яхта PY14.99 оснащена тремя каютами, просторным салоном с камбузом и обеденной зоной и всем необходимым для комфортного отдыха на борту.
На верфи в разной степени готовности строятся 10 корпусов стальных серийных яхт PY 14.99
|Основные характеристики яхты Popilov 14.99:
|Длина максимальная
|14,99 м
|Ширина габаритная
|4,9 м
|Водоизмещение
|28 т
|Максимальная осадка
|1,2 м
|Двигатели
|2*от 150 до 250 л.с.
|Круизная скорость
|7-8 уз
|Максимальная скорость
|11-12 уз
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