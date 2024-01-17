На верфи «Попилов Яхтс» заложена одиннадцатая яхта проекта Popilov 14.99

На верфи «Попилов Яхтс» (Краснодарский край) состоялась торжественная церемония закладки 11-го корпуса серийной стальной яхты Popilov 14.99.

© popilov.com

Яхта PY14.99 оснащена тремя каютами, просторным салоном с камбузом и обеденной зоной и всем необходимым для комфортного отдыха на борту.

© popilov.com

На верфи в разной степени готовности строятся 10 корпусов стальных серийных яхт PY 14.99

© popilov.com

Основные характеристики яхты Popilov 14.99: Длина максимальная 14,99 м Ширина габаритная 4,9 м Водоизмещение 28 т Максимальная осадка 1,2 м Двигатели 2*от 150 до 250 л.с. Круизная скорость 7-8 уз Максимальная скорость 11-12 уз

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