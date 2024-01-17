Муромашзавод: новый цех редукторов и трансмиссия для тракторов

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Государственный Фонд развития промышленности сообщает о запуске нового цеха Муромского машиностроительного завода по производству комплектующих для трамваев и вагонов метро. На эти цели предприятие получило льготный заём.

На новой площадке «Муроммашзавод» будет выпускать импортозамещающие тяговые редукторы для трамваев «Уралтрансмаша» в объеме до 100 штук в год, а также редукторы для вагонов метро «Мытищинского вагоностроительного завода» в объеме до 100 штук в 2024 году с последующим увеличением объемов производства. Производство в Муроме позволит производителям трамваев и вагонов отказаться от чешских комплектующих.

В декабре предприятие также получило заём от Фонда развития промышленности на запуск производства электрических портальных мостов для электробусов, рулевых реек с электроусилителем, а также коробок передач для тракторов.

«Муроммашзавод» изготовил тракторную трансмиссию для серийного производства

Пока что предприятие изготовило только образцы, но в дальнейшем будет налажено серийное производство тракторной трансмиссии. Это важнейший агрегат любого трактора.

Главным потребителем разработки станет Ковровский электромеханический завод — один из ключевых производителей тракторов в России.

«Муроммашзавод» планирует обеспечить своими трансмиссиями всех ключевых производителей в стране, а также выйти на внешние рынки.

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