Магнитогорский металлургический комбинат внедрил машинное зрение в производство чугуна

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Информационный комплекс обеспечивает непрерывный видеоконтроль за состоянием укрытий на горновых и транспортных желобах на всём их протяжении посредством системы машинного зрения.

Каждый литейный двор контролируется двумя видеокамерами. Полученные кадры загружаются в нейронную сеть, которая оценивает укрытие желобов и отображает текущее состояние на мнемосхемах. При изменении состояния укрытий система автоматически вносит в базу данных дату и время события, процент закрытия, фото с изображением желоба и при необходимости формирует сообщения по электронной почте ответственным сотрудникам для принятия оперативных решений.

Система следит за организацией выпуска чугуна и шлака на литейных дворах пяти доменных печей с целью обеспечения соблюдения технологических условий и требований промышленной безопасности, а также снижения неорганизованных выбросов и улучшения качества воздуха на рабочих местах.

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