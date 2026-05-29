Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представляет на выставке «Металлоконструкции-2026» в Москве высокопрочные конструкционные стали, а также возможности по созданию готовых решений для строительной отрасли.

Ежегодная выставка и дискуссионная площадка производителей металлоконструкций работают в «Тимирязев центре». На стенде ММК в зале «Вавилов» специалисты комбината и Торгового дома ММК представляют посетителям широкий спектр металлопродукции строительного назначения — с акцентом на высокопрочные конструкционные и износостойкие стали, выпускаемые под брендом MAGSTRONG.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», эта импортозамещающая продукция широкого диапазона применения может быть использована для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, а также при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт.

Линейка MAGSTRONG насчитывает более 20 марок. В их числе, в частности, высокопрочная конструкционная листовая сталь (S420MC — S900MC) толщиной 3-14 миллиметров с высокой вязкостью, способностью к холодному профилированию, а также с хорошей свариваемостью. Данная сталь подходит для изготовления и ремонта деталей силового каркаса кузовов автомобилей, несущих конструкций различных сооружений, лонжеронов и рамных конструкций грузовых автомобилей, нагруженных сварных и строительных конструкций.

Высокопрочная конструкционная листовая сталь (W420QL — W900QL) толщиной 4-60 миллиметров с высокой ударной вязкостью при температурах до -40°С применима для изготовления и ремонта узлов и элементов различной техники, различных конструкций кранов, нагруженных сварных конструкций. Может быть использована в строительстве высотных зданий и сооружений, коммерческом строительстве.

Помимо этого, на стенде компании будут работать представители ММК-Проектные решения, дочернего общества ООО «Торговый дом ММК». Её базовая производственная площадка — Механоремонтный комплекс ММК.

На территории площадью свыше 30 тысяч квадратных метров расположено более 120 единиц оборудования. Предприятие обладает собственным конструкторским бюро.

ММК-Проектные решения специализируется на изготовлении и поставке металлоконструкций гражданского, промышленного и социального назначения; изготовлении ёмкостного оборудования и нестандартного оборудования для нефтегазовой отрасли.

Также компания разрабатывает проектную и рабочую документацию на металлоконструкции и оборудование.