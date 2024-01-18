От импорта к импортозамещению

Так часто бывает: компания начинается как импортер, продает в России импортный продукт, но со временем, обрастая заказчиками, получив опыт и понимание того, какой именно продукт требуется на отечественном рынке, сама запускает производство в России.

Так случилось и с компанией «Измеркон», которая появилась в 2011 году как дилер швейцарской компании Келлер (KELLER AG für Druckmesstechnik) на территории Таможенного союза. Но получив опыт работы на рынке датчиков и измерительных приборов, в 2017 году она запустила своё производство на территории России. Сначала было организовано производство на базе компонентов Келлер, но сейчас компания не зависит от комплектующих партнера, и производит всё сама.

Теперь «Измеркон» — лидер российского рынка измерительных приборов. Компания на заводе в Санкт-Петербурге занимается производством качественных датчиков давления, уровня и других измерительных приборов.

Датчик давления серии ДX-23 в составе испытательного стенда НИЛ ПЭКС СПбГМТУ.

Эта история — хороший пример того, что импортозамещение работает независимо от направления политического ветра и указаний сверху, а лишь потому, что размещать производства в России выгодно с точки зрения коммерческой целесообразности. Конечно, можно было бы и дальше заниматься импортом датчиков, ведь это гораздо проще, чем развивать своё производство. Но, как оказалось, в России и вообще в Таможенном союзе ЕАЭС, есть свои требования к датчикам, и не всегда общемировые решения нам подходят. Поэтому обладание собственным производством на территории России позволяет гораздо гибче реагировать на требования отечественных заказчиков.

Манометр грузопоршневой — для калибровки и настройки датчиков давления

Но, как следствие этого, — отсутствие цен на сайте. Заказчики часто возмущаются по этому поводу. Но это обратная сторона гибкого подхода к потребностям заказчиков — оборудование важно подбирать под конкретные задачи, и заранее узнать цену сложно, ведь она формируется от поставленной задачи. Но зато заказчик может быть уверенным — он получит именно такое решение, какое нужно именно для его задачи.

«Измеркон» производит широкий ассортимент датчиков, от бытовых до промышленных решений, в том числе и для ЖКХ, таких, как датчики ИЗМЕРКОН ДИ-21.

Например, компания «Измеркон» производит преобразователи давления, которые преобразуют измеряемую величину в унифицированный цифровой сигнал. Такие датчики могут использоваться в сфере ЖКХ, на производстве (химическом, пищевом, нефтехимическом, в машиностроении, металлургии, судостроении, энергетике), в лабораториях, и даже в быту.

В 2019 году компания разработала преобразователи давления ИЗМЕРКОН ДИ-23 и ДИ/Г-26 для применения в индивидуальных отопительных системах. Устройства позволяют гибко управлять системой обогрева дома, оберегая её от внештатных ситуаций и экономя ресурсы.

Все датчики ИЗМЕРКОН внесены в Госреестр Средств Измерения РФ, рег. номер 72109-18

Датчики производства компании «Измеркон» используют для водоснабжения индивидуальных домов в автономных насосных станциях, а также в системах кондиционирования и вентиляции, а также в автономных канализационных станциях.

Но отечественные измерительные приборы компании применяются и в промышленности. Они работают в тяжелейших условиях, помогая контролировать ответственные производственные процессы. Так датчик ИЗМЕРКОН ДИ-23 и ДИ/Г-26, разработан компанией для применения в промышленных линиях водоподготовки, а ИЗМЕРКОН ДИ-33 и ДИ/Г-36 успешно применяется в химических производствах, для контроля давления на различных этапах производственных процессов, где требуется высокая точность измерения.

Ознакомится с продукцией компании можно на сайте , но в любом случае, если вам не подходят типовые решения, в компании подберут оборудование под ваши уникальные задачи.

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