АО «НПО Энергомаш»: новая установка для автоматической сварки

В АО «НПО Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») введена в эксплуатацию новая установка для автоматической сварки форсунок агрегатов двигателя.

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Сварочная установка была разработана, спроектирована и изготовлена по техническому заданию НПО Энергомаш российской компанией в 2023 году.

Осенью прошлого года она прошла цикл пусконаладочных работ и в настоящий момент введена в эксплуатацию. Уже проведены опытные сварки, отработаны режимы сварки форсунок и сварка в автоматическом режиме, практически без участия сварщика.

Новая установка приобретена взамен морально и физически устаревшей, работа на которой осуществляется с большой долей человеческого фактора и зависит в большей степени от квалификации и умений сварщика. На приобретенной установке сварка будет проводиться в полностью автоматическом режиме. Также возможности этой установки расширены в плане номенклатуры свариваемых изделий — с помощью нее предполагается сваривать не только форсунки, но и такие детали, как трубопровод с инжектором и другие.

«Операция сварки форсунок относится к ответственным операциям. Причем здесь играет большую роль специфика материала форсунок. Материал — медно-никелевый сплав, который достаточно критичен к режимам сварки. На новой установке сварка будет осуществляться по секторам, соответственно, для каждого сектора назначается свой режим сварки, а именно, ток и скорость сварки, которые можно регулировать. Это позволит нам обеспечить повторяемость и стабильность процесса сварки», — говорит главный сварщик АО «НПО Энергомаш» Алишер Аминов.

На установке реализована возможность сварки как кольцевых стыков, так и продольных, а также предусмотрены два способа сварки — аргонодуговая и плазменная, последняя — новая для предприятия технология — отработка которой сейчас активно ведется. Постепенный переход от традиционных способов сварки к технологии плазменной сварки позволит снизить трудоемкость и повысить качество выпускаемой продукции.

«Плазменная сварка позволяет нам сваривать без присадочного материала значительно большую толщину основного материала. Соответственно, мы можем снизить количество проходов при сварке, уменьшить трудоемкость выполнения сварных соединений. То есть это значительный шаг вперед, — поясняет Алишер Аминов. — Но здесь самое главное, что мы получаем улучшение качества свариваемых изделий за счет преимуществ плазменной сварки, а именно, увеличения глубины проплавления, уменьшения ширины шва и зоны термического влияния, что скажется на качестве выпускаемой продукции».

Отработка технологии плазменной сварки позволит специалистам АО «НПО Энергомаш» применять новые типы сварных соединений, а также проектировать последующие изделия уже на базе этих знаний.

© engine.space

© engine.space

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