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Судостроение и судоходство

В Мурманской области построены рыбный аутлет и стоянка для судов

Резидент Арктической зоны Российской Федерации построил в поселке Териберка Мурманской области рыбный аутлет и стоянку для судов.

 © paluba.media

На территории действующего туристского комплекса «Сияние Севера» с гостевыми домами и рестораном создана инфраструктура для рыбного промысла — стоянка для судов, оборудованы места для размещения рыболовной оснастки, зона отдыха и рыбный аутлет для продажи сопутствующих товаров. Туристы, не имеющие собственного рыболовного инвентаря, могут получить все необходимое для ловли во временное пользование. В инвестиционный проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложено 80 млн рублей.

Инвестор провел реконструкцию существующего деревянного причала и дополнительно построил еще один, плавучий, с мариной для рыбацких катеров, а также оборудовал слип для выхода в море на рыбалку.

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Источник: https://paluba.media/news/67921

Мурманская область, причал
  • alex4spb alex4spb
    19.01.2413:38:54

    вот любят сельские бизнесмены блеснуть модным словом…

    «АУТЛЕТ», и никак иначе!

    если написать «фирменный магазин», другие ж бизнесмены засмеют.

    (сарказм)

    #1275955
    • Нет аватара Лексур
      19.01.2422:37:10

      Это мне напомнило сцену из фильма «80-е».

      —Можно назвать нашу дискотеку «Ле Монти».

      —А что такое Лемонти?

      —Сам не знаю, но звучит красиво.

      Отредактировано: Лексур~22:37 19.01.24
      #1276020
  • Нет аватара sergelec
    19.01.2419:39:09

    Но борт красивый ))

    #1276000
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