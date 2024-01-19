В Мурманской области построены рыбный аутлет и стоянка для судов

Резидент Арктической зоны Российской Федерации построил в поселке Териберка Мурманской области рыбный аутлет и стоянку для судов.

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На территории действующего туристского комплекса «Сияние Севера» с гостевыми домами и рестораном создана инфраструктура для рыбного промысла — стоянка для судов, оборудованы места для размещения рыболовной оснастки, зона отдыха и рыбный аутлет для продажи сопутствующих товаров. Туристы, не имеющие собственного рыболовного инвентаря, могут получить все необходимое для ловли во временное пользование. В инвестиционный проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложено 80 млн рублей.

Инвестор провел реконструкцию существующего деревянного причала и дополнительно построил еще один, плавучий, с мариной для рыбацких катеров, а также оборудовал слип для выхода в море на рыбалку.

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