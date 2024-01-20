На Ростовской АЭС начали производить собственные детали для оборудования

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На Ростовской АЭС в ходе реализации программы импортозамещения в 2023 году наладили производство собственных деталей для оборудования станции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Узлы и детали выпускаются на базе ремонтного участка цеха централизованного ремонта, который входе реконструкции был укомплектован современными мощностями. На площадке станции производится свыше 150 разновидностей деталей. Это несложные в изготовлении позиции, среди которых втулки, оси, валы, — детали, которые быстро изнашиваются и регулярно нуждаются в замене.

Для запуска производства импортозамещаемой продукции был существенно обновлён станочный парк ремонтно-механических мастерских.

Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, детали, которые на станции не производят самостоятельно, заказывают, в том числе, на машиностроительных предприятиях Волгодонска, которые ориентированы на производство оборудования для атомных станций.

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