На Ростовской АЭС начали производить собственные детали для оборудования
На Ростовской АЭС в ходе реализации программы импортозамещения в 2023 году наладили производство собственных деталей для оборудования станции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Узлы и детали выпускаются на базе ремонтного участка цеха централизованного ремонта, который входе реконструкции был укомплектован современными мощностями. На площадке станции производится свыше 150 разновидностей деталей. Это несложные в изготовлении позиции, среди которых втулки, оси, валы, — детали, которые быстро изнашиваются и регулярно нуждаются в замене.
Для запуска производства импортозамещаемой продукции был существенно обновлён станочный парк ремонтно-механических мастерских.
Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, детали, которые на станции не производят самостоятельно, заказывают, в том числе, на машиностроительных предприятиях Волгодонска, которые ориентированы на производство оборудования для атомных станций.
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