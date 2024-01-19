35 новых производств открыли в ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» действует уже 18 лет.

С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает 6 площадок — это больше 200 предприятий, 16,3 тыс. рабочих мест. За время существования общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 млрд рублей.

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В ОЭЗ «Технополис Москва» производят импортозамещающую продукцию: микроэлектронику, медоборудование, лекарства, беспилотные авиасистемы, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение.

Только в прошлом году там открыли 35 новых производств. В числе главных преимуществ особых экономических зон — налоговые преференции для высокотехнологичных предприятий со статусом резидента. Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%.

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