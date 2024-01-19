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Производство

Более 1700 дифракционных решеток поставил «Швабе» российским и зарубежным компаниям

В 2023 году казанское предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех передало отечественным и иностранным заказчикам 1750 единиц оптических изделий.

 © shvabe.com

Дифракционные решетки компании использовали при создании лазерных систем и приборов спектрального анализа для науки, медицины и промышленности.

Производством дифракционных решеток занимается НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО). Поставки были осуществлены в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Минск и другие города России и зарубежья.

«Дифракционные решетки нашего производства традиционно пользуются спросом не только на внутрироссийском рынке, но и за границей. Мы поддерживаем тесную связь с нашими давними партнерами, а также налаживаем новые контакты и расширяем сеть поставок. По сравнению с прошлым годом число реализованной продукции выросло», — сказал временный генеральный директор НПО ГИПО Владимир Иванов.

НПО ГИПО производит дифракционные решетки с 1984 года. Сегодня предприятие выпускает 70% от всего объема этих изделий в стране.

Дифракционная оптика применяется в различных спектральных приборах, предназначенных для научных исследований и производственных нужд. Например, в оптических фильтрах, спектрофотометрах, спектрометрах и оборудовании для экологического исследования качества воздуха, растительности и почвы.

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Источник: https://shvabe.com/press/news/bolee...ossiyskim-i-zarubezhnym-kompaniyam/

производство, оптические приборы, дифракционные решетки, итоги 2023 года, Швабе, Ростех
  • Нет аватара termometrix
    19.01.2413:20:29

    Швабе также произвел оптику для крупнейшего турецкого телескопа, возможно, самого большого телескопа на Балканах,диаметр главного зеркала составляет более 4,5 метров.

    Отредактировано: termometrix~19:30 19.01.24
    #1275951
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