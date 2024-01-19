Более 1700 дифракционных решеток поставил «Швабе» российским и зарубежным компаниям

В 2023 году казанское предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех передало отечественным и иностранным заказчикам 1750 единиц оптических изделий.

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Дифракционные решетки компании использовали при создании лазерных систем и приборов спектрального анализа для науки, медицины и промышленности.

Производством дифракционных решеток занимается НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО). Поставки были осуществлены в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Минск и другие города России и зарубежья.

«Дифракционные решетки нашего производства традиционно пользуются спросом не только на внутрироссийском рынке, но и за границей. Мы поддерживаем тесную связь с нашими давними партнерами, а также налаживаем новые контакты и расширяем сеть поставок. По сравнению с прошлым годом число реализованной продукции выросло», — сказал временный генеральный директор НПО ГИПО Владимир Иванов.

НПО ГИПО производит дифракционные решетки с 1984 года. Сегодня предприятие выпускает 70% от всего объема этих изделий в стране.

Дифракционная оптика применяется в различных спектральных приборах, предназначенных для научных исследований и производственных нужд. Например, в оптических фильтрах, спектрофотометрах, спектрометрах и оборудовании для экологического исследования качества воздуха, растительности и почвы.

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