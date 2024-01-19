На заводе «Сокол» создается дублирующее производство подкилевого отсека самолета МС-21

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На Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» создается дублирующее производство подкилевого отсека (ПКО) самолета МС-21.

Подкилевой отсек — агрегат сложный, охватывающий все виды производств: штампозаготовительное, механосборочное, металлургическое, кузнечно-прессовое, литейное, агрегатно-сборочное. С учетом планируемых объемов, работа по этой теме позволяет загрузить соответствующие цеха на долгое время.

Освоение производства подкилевого отсека самолета МС-21 потребовало от нижегородских авиастроителей освоения новых технологий, в том числе технологии поверхностного упрочнения дробеструйным методом. Этот спецпроцесс позволяет повысить ресурс деталей в десятки раз — что является одним из самых основополагающих параметров для гражданской авиации.

Кроме того, авиазавод занимается изготовлением деталей механизации дверей МС-21. Сюда относятся механические детали запирающих систем, систем блокировки, аварийных систем открывания и пр. На сегодняшний день освоение данной темы находится на завершающей стадии.

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