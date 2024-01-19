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Авиация

На заводе «Сокол» создается дублирующее производство подкилевого отсека самолета МС-21

 © www.uacrussia.ru

На Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» создается дублирующее производство подкилевого отсека (ПКО) самолета МС-21.

Подкилевой отсек — агрегат сложный, охватывающий все виды производств: штампозаготовительное, механосборочное, металлургическое, кузнечно-прессовое, литейное, агрегатно-сборочное. С учетом планируемых объемов, работа по этой теме позволяет загрузить соответствующие цеха на долгое время.

Освоение производства подкилевого отсека самолета МС-21 потребовало от нижегородских авиастроителей освоения новых технологий, в том числе технологии поверхностного упрочнения дробеструйным методом. Этот спецпроцесс позволяет повысить ресурс деталей в десятки раз — что является одним из самых основополагающих параметров для гражданской авиации.

Кроме того, авиазавод занимается изготовлением деталей механизации дверей МС-21. Сюда относятся механические детали запирающих систем, систем блокировки, аварийных систем открывания и пр. На сегодняшний день освоение данной темы находится на завершающей стадии.

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Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/

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Нижегородский авиастроительный завод
  • Нет аватара Argonaft
    19.01.2415:52:54

    А вот это правильно!

    Побольше таких заводов возродить!

    Запчастей должно быть много!

    #1275977
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      19.01.2418:17:24

      На военных заводах вполне можно производить компоненты для гражданской авиации.

      #1275989
      • maxim947 maxim947
        19.01.2418:54:58

        Военным заводам сейчас не до этого. Потом — да

        #1275996
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