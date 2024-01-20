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Статистика

Смертность на транспорте продолжает снижаться

 © pln-pskov.ru

В 2023 году отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%. Кроме того, наблюдается снижение смертности в автомобильных авариях, а также по отдельным видам транспорта.

Идёт и снижение тяжести происшествий, повышается технологическая надёжность транспорта.

Снижение аварийности идёт на фоне роста в 2023 году объёмов пассажирских и грузовых перевозок.

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Источник: https://rg.ru/2024/01/17/glava-rost...rta.html?ysclid=lrkqjrotwe518318890

транспорт, статистика
  • Нет аватара lucky
    21.01.2407:30:19

    Хорошо бы для таких новостей приводить абсолютные цифры.

    Например, помнится, что в худшие годы смертность в автоавариях за год подходила к 30 000, сейчас думаю она раза в 2 ниже

    #1276068
    • Нет аватара termometrix
      21.01.2411:26:19

      Есть куда снижать.Пока значительно отстаем от Западной Европы/3,5 погибших на 100 тыс./ и Японии/2,7 погибших на 100 тыс./

      45000 смертей в 1991 году.

      Пик 2003 года в 43430 смертей

      Много это или мало 10,6 смертей на 100 000 населения в России в 2022 г. 10,6 это уже ТОП — 50 лучших стран по смертности .А 30 смертей на 100000, как было ранее, это ТОП-10 худших стран. Где-то читал,что смертность от ДТП в 2023 г. выросла впервые за 10 лет.

      «Смертность от ДТП в России"

      https://genby.l...om/1052510.html

      Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.

      Ространснадзор приводит одни данные,ГИБДД другие.

      Отредактировано: termometrix~12:18 21.01.24
      #1276073
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        21.01.2413:47:32

        Конечно есть куда снижать, но нужно учитывать что в России погодные условя потяжелее чем в Западной Европе.

        #1276075
      • Нет аватара Serguei
        21.01.2416:05:51

        Не в плане критики, но, если вы работаете с информацией, то читать лаймжурнал и считать это «информацией» странно. Посмотрите внимательно его «информацию» по ДТП и т. п. Ни под одной таблицей нет указания ИСТОЧНИКА! Втупую ставит графики, картинки, таблицы и делает «выводы». В таких вопросах, я лично полагаюсь только на данные государственных органов, не важно, России или иных стран.

        #1276081
  • Нет аватара termometrix
    21.01.2411:49:10

    В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

    Повлияло ли на это снижение уровня безопасности новых машин

    https://74.ru/t...12/30/73068410/

    Также отменили обязательного техосмотра автомобилей.

    #1276074
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.01.2414:52:05

      В России впервые за 10 лет начала расти смертность в ДТП

      В статье автор складывает данные помесячно за 11 месяцев.

      Следовательно данное утверждение по итогам года преждевременно.

      Отредактировано: Сергей Котенко~14:52 21.01.24
      #1276078
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.01.2414:49:45

     © ic.pics.livejournal.com

    #1276077
    • Нет аватара termometrix
      21.01.2415:09:19

      https://ru.wiki...%B2%D0%B8%D0%B5

      По данным ГИБДД в 2022 г. смертность от ДТП в России была ниже 10 погибших на 100 тыс. населения.

      Откуда берет информацию Генби непонятно.

      Отредактировано: termometrix~15:09 21.01.24
      #1276079
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