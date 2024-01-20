Смертность на транспорте продолжает снижаться

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В 2023 году отмечается снижение аварийности практически на всех видах транспорта. В сфере воздушного транспорта — на 36%, на водном и железнодорожном транспорте — почти на 20%. Кроме того, наблюдается снижение смертности в автомобильных авариях, а также по отдельным видам транспорта.

Идёт и снижение тяжести происшествий, повышается технологическая надёжность транспорта.

Снижение аварийности идёт на фоне роста в 2023 году объёмов пассажирских и грузовых перевозок.

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