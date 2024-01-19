По итогам 2023 года в России введено 110 млн кв. м жилья

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Якутск

17 января. /ТАСС/.Это абсолютный рекорд за всю историю страны и 90% от плана на 2030 год.Объем ввода индивидуального жилья в России по итогам 2023 года составил 59 млн кв. м. Индустриальные застройщики возвели 51 млн кв. м.

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При сохранении текущего строительства, в этом году, жилищная обеспеченность россиян достигнет 30 квадратных метров на душу населения.

https://genby.livejournal.com/1055884.html

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