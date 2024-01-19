ОАО «Соликамский магниевый завод» ввело в эксплуатацию новое оборудование

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Для ремонтно-механического цеха приобретен новый станок для нарезки металлических заготовок. Гильотинные ножницы работают бесшумно, позволяют «выставлять» необходимые параметры и сами отсчитывают необходимое число изделий. Это улучшает и упрощает условия труда работников.

В сырьевом отделении цеха электролиза магния завершены работы по капитальному ремонту вращающейся печи обезвоживания карналлита. За время ремонта произведена замена барабана (вращающаяся часть печи), футеровки топочной и смесительной камер. Агрегат вышел на максимальную загрузку — 130,5 т обезвоженного карналлита в сутки.

Также в сырьевом отделении введена в работу печь кипящего слоя, выводившаяся на профилактическую чистку, начат плановый текущий ремонт одной из малых вращающихся печей.

«Не надо больше что-то самому высчитывать, размечать вручную. Просто выставил нужный нож, выбрал необходимые тебе параметры — размеры, толщину будущего изделия, и — нажимай кнопку. Всё остальное сделает электроника», — радуется котельщик Антон Колмогорцев.

На предприятии завершается строительство нового промышленного участка по производству низших хлоридов титана. Основное технологическое оборудование уже смонтировано. Подрядчики завершают работу по обвязке необходимыми коммуникациями.

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