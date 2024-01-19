Автопарк Росгвардии ХМАО пополнили 55 новых машин

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Сотрудникам управления Росгвардии по автономному округу ключи от служебных автомобилей.

Служебные автомобили приобретенных в рамках соглашения между Федеральной службой войск национальной гвардии России и правительством Югры.

В рамках соглашения Росгвардия получит свыше 200 комплектов современных средств связи, 250 автоматизированных рабочих мест для сотрудников и военнослужащих и других технических средств.

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