«Липецкое станкостроительное предприятие» ввело в эксплуатацию новый сборочный цех

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1 июля 2023 году компания «Липецкое станкостроительное предприятие» ввела в строй новый производственный цех площадью 5 000 м2. Это позволило вдвое увеличить производственные площади предприятия.

В новом цехе собираются шлифовальные, сверлильные и фрезерные станки массой до 3 т. увеличила свои производственные площади в два раза.

Количество выпущенных станков за 2023 год увеличилось вдвое.

Сейчас предприятие уверенно входит в пятёрку крупнейших российских станкостроительных компаний. Более 70% комплектующих липецких станков — российского производства

В этом году «ЛССП» отмечает своё 20-летие. В 2004 году 12 человек начали собирать свой первый станок. Сейчас здесь трудится 180 сотрудников.

В планах руководства завода увеличить численность сотрудников вдвое.

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