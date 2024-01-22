На Коломенском заводе введён в эксплуатацию новый испытательный стенд для двигателей

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В новом цехе испытаний двигателей Коломенского завода (КЗ, входит в состав ТМХ Энергетические решения) успешно завершены пуско-наладочные работы второго специального испытательного стенда для двигателей, устанавливаемых на карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75304. Старт работы новой испытательной ячейки позволит предприятию увеличить производственные мощности для обеспечения серийного выпуска дизель-генераторов 16-36ДГ, производимых в рамках заключенных соглашений со знаменитым белорусским автозаводом.

С 2018 года на Коломенском заводе реализуется масштабный проект — создание центра компетенции в области двигателестроения. За это время ТМХ инвестировал в реализацию проекта более 12,5 млрд. рублей. В рамках инвестиционной программы проходит техническое перевооружение производства Коломенского завода: приобретено и установлено около 200 единиц нового высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновлён парк грузоподъёмного оборудования, внедрены энергосберегающие технологии на объектах энергетического комплекса, построен Инжиниринговый центр двигателестроения.

Благодаря проведенной работе, в настоящее время Коломенский завод продолжает производство первой серии из 20 двигателей для партии карьерных самосвалов.

Первый образец самосвала БЕЛАЗ-75304 с коломенским дизель-генератором был передан в опытно-промышленную эксплуатацию на расположенный в Кемеровской области Краснобродский угольный разрез компании «Кузбассразрезуголь» в июне 2023 года. В ходе проводимых испытаний специалисты компании БЕЛАЗ и Коломенского завода в тесном сотрудничестве с конструкторами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ определяют и внедряют конструкторские доработки, необходимые для более эффективной работы техники в условиях реального карьера.

Новый цех испытаний двигателей предприятия был создан в сентябре 2023 года в рамках реализации крупномасштабной программы техперевооружения производства. Общий объем инвестиций ТМХ в строительство испытательного комплекса превышает 3,4 млрд. рублей.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.

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