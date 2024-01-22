В аэропорту Кемерово завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту Кемерово имени А.А. Леонова завершена реконструкция части искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы длиной 1020 метров.

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Получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Работы проводились под контролем ФКУ «Ространсмодернизация».

В рамках реализации проекта в аэропорту также завершена укладка покрытия рулежной дорожки и устройство коллекторов водосточно-дренажной сети. Работы выполнены за 6 месяцев.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры продолжается. Строителям предстоит установить метеооборудование и смонтировать очистные сооружения. Полностью реконструкция аэропорта будет завершена в 2024 году.

Строительно-монтажные работы проводятся без прекращения летной деятельности аэропорта.

Модернизация аэродромного комплекса Кемерово положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Ожидается, что объем пассажирских перевозок аэропорта к 2035 году составит более 700 тыс. человек в год. Интенсивность движения воздушных судов в 2035 году составит более 4,5 тыс. взлетно-посадочных операций в год.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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