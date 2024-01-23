На «Маяке» импортозаместили поставки криптона‑85

На «Маяке» импортозаместили газ криптон‑85, необходимый в бумажном производстве.

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В 2022 году за помощью к атомщикам обратились представители предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, столкнувшиеся с прекращением поставок источников ионизирующего излучения на основе разных типов радионуклидов. Криптон помогает им контролировать параметры продукции, выступая в качестве толщиномера.

«Надо было за короткий срок обеспечить постановку на производство конструкций источников на основе изотопа криптон-85. Требовалось не только наработать обогащенный криптон‑85 и создать конструкции, но и провести испытания, получить разрешительные документы», — сообщила заместитель главного инженера завода радиоактивных изотопов Ольга Горбунова.

Для получения криптона из воздуха, где он присутствует, требуется тратить много энергии. Проще газ получать при ядерном делении радиоактивных элементов. Первую партию наработанного вещества получили в мае 2023 года. Испытания завершились в августе оформлением сертификата. До конца 2023 года изготовили пять конструкций с газом. Первый источник в начале этого года установили в применяемом в стране импортном оборудовании.

Комбинат намерен выпускать криптон в разных конструкциях, а отработанные источники принимать на переработку и утилизацию. Предложением заинтересовались покупатели в России и Белоруссии.

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