Ход строительства Нахимовского военно-морского училища на 560 мест в Мариуполе

© vskmo.ru

Планируется, что новая Нахимовка будет сдана «под ключ» уже к началу учебного года.

С нуля специалистами Военно-строительного комплекса (ВСК) на побережье Азовского моря будет создан комплекс из 5 зданий, расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных крытыми переходами. Он будет состоять из столовой, универсального спорткомплекса, двух спальных и учебно-административного корпусов с актовым залом на 600 мест и библиотекой, классами, лабораториями, специальными аудиториями для военно-морской подготовки.

В училище также будут оборудованы шахматный клуб, теле- и фотостудии, лаборатории робототехники, бассейн для проведения испытаний подводных роботов, пространство для запуска беспилотников, хореографический класс и кабинет автодела.

Военстроевцы уже завершили устройство монолитных железобетонных каркасов зданий, проложили инженерные сети, выполнили фасады и внутреннюю отделку помещений. Все работы ведутся параллельно, на площадке трудятся 700 человек, задействовано 10 единиц техники.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.