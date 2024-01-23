«Машпром» запустил новый цех по выпуску муфелей колпаковых печей

Муфели колпаковых печей © mashprom.ru

На производственной площадке АО «НПП «Машпром» в Свердловской области (ООО «ПК НТМЗ») завершилось строительство цеха по производству крупногабаритных цилиндрических изделий типа цистерн, барабанов и муфелей колпаковых печей. Площадь нового цеха составляет 1500 м2. Одной из особенностей является техническая возможность выполнения гофрирования изделий, что увеличивает жесткость, прочностные свойства, и в свою очередь увеличивает эксплуатационные характеристики продукции.

Габариты выпускаемых изделий: диаметр до 4,2 м, длинной до 12 метров. Толщина листового металла до 20 мм.

Цех оснащен современным высокопроизводительным технологичным оборудованием:

¾ Установкой для сварки под флюсом кольцевых и продольных швов обечаек;

¾ Четырехвалковым вальцовочным станком;

¾ Двухвалковым профилировочным станком;

¾ Мобильным сварочным оборудованием;

¾ Стендовым оборудованием для сборки и отделки изделий;

¾ Специальной оснасткой и приспособлениями.

АО «НПП Машпром» специализируется на производстве металлургического оборудования, поэтому новый цех был настроен под изготовление муфелей колпаковых печей, с планируемым объемом выпуска 60 шт. в год, и уникальных барабанных печей.

В январе 2024 года выпущены и отгружены первые гофрированные муфели для колпаковых печей по потребности ПАО «НЛМК».

Увеличение производственных мощностей на предприятии проводится в рамках технического перевооружения и расширения линейки выпускаемой продукции.

Общий объем инвестиций в развитие нового направления производства составил 50 миллионов рублей.

Интервью с главным технологом:

© mashprom.ru

© mashprom.ru

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