На БАМе началась эксплуатация новейших тепловозов 3ТЭ28

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В сервисном локомотивном депо «Тында-Северная» (Дальневосточная железная дорога) завершилась приемка первых магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ28, созданных специалистами компании «ТМХ Инжиниринг» и произведенных на Брянском машиностроительном заводе.

Конструктивно 3ТЭ28 базируется на российских технических решениях и отечественной компонентной базе, создан в рамках реализации концепции обеспечения технологического суверенитета России в области транспортного машиностроения.На сегодняшний день в депо находится 7 локомотивов, в ближайшее время ожидается поступление ещё 5. Все они впервые прибыли в «горячем» состоянии (при работающей дизель-генераторной установке) и в течение недели после экипировки были введены в строй для работы на Байкало-Амурской магистрали.

Локомотивы прошли опытные испытания с грузовыми составами и динамометрическими вагонами, которые измеряли наиболее важные параметры тепловозов.Приемкой новых локомотивов руководили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов и заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» по развитию локомотивостроения Андрей Власенко. Они провели осмотр производственных мощностей депо и проверили его готовность к обслуживанию новых локомотивов, также провели совместное совещание, на котором были конкретизированы основные направления в рамках развития Восточного полигона железных дорог.В настоящее время все 7 локомотивов прошли техническое обслуживание в объеме ТО1 и отработали 240 часов, необходимые для прохождения следующих регламентных работ (ТО2).

«Тепловоз 3ТЭ28 — машина, которая сменила в производстве 3ТЭ25К2М. Без таких локомотивов дальнейшее развитие тяжеловесного движения в России было бы затруднительно. Производители тепловоза и дизельного двигателя, Брянский машиностроительный и Коломенский заводы, в короткий срок продели огромную работу», — подчеркнул А. Власенко. — Наша задача на ближайшее время — расширить технологическую базу депо и объекты инфраструктуры депо «Тында-Северная». Среди самых важных задач привлечение новых сотрудников, организация рабочих мест и связанных с этим жилищных и других необходимых условий. Мы работаем в связке РЖД и, как сервисная компания, реализуем цель, которую поставило правительство страны — увеличение грузопотока в сторону восточных портов".

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