Доставка новых машин, собранных на Брянском машиностроительном заводе, осуществлена в «горячем» состоянии (с работающими дизель-генераторными установками), что позволяет минимизировать время на проведение пусконаладочных работ и значительно ускорить ввод локомотивов в эксплуатацию.

Состав с новой техникой провел по маршруту от завода-изготовителя до депо приписки локомотив, имеющий юбилейный номер «100» и отличающийся эксклюзивным брендированным оформлением. На его кузов нанесено изображение, имитирующее окрас амурского тигра. Данное художественное решение не только подчеркивает мощь и выносливость локомотива, но и служит напоминанием о важности сохранения популяции этого редкого хищника, обитающего в регионах эксплуатации техники. Тепловоз, неофициально получивший название «Амурка», стал ярким символом на Байкало-Амурской магистрали.

Маршрут следования состав был отправлен с предприятия 28 февраля и прибыл к месту постоянной дислокации 10 марта.

В настоящее время на Восточном полигоне успешно эксплуатируются 72 тепловоза серии 3ТЭ28. Данная модель является самым мощным локомотивом с отечественной силовой установкой, серийно выпускаемым в Российской Федерации. Тепловоз 3ТЭ28 включен в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.