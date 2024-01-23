25 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ» большого класса получила Рязань

© rg62.info

На маршрутах Рязани в ближайшее время появятся 25 новых машин большого класса.

25 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ» большого класса, работающих на газомоторном топливе, приобретены за счет полученных регионом средств специального казначейского кредита. Машины оснащены автоматической коробкой передач, оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров. Они поступили на предприятие в полной комплектации согласно техзаданию.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году запланировано приобретение еще 28 автобусов большого класса.

© rg62.info

© rg62.info

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