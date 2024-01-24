Изделия из кашемира начали производить в Иркутске

Трикотажная фабрика открылась в Иркутске 23 января. Это совместный проект по переработке шерсти и изготовлению изделий из кашемира в рамках взаимодействия компаний Иркутска, Монголии и Республики Беларусь. Этот проект имеет международное значение: по одному виду сырья оно будет работать с Республикой Беларусь, по другому направлению — изделиям из кашемира — с Монголией. Монгольская компания «Блю Скай Кашемир», которая входит в тройку крупнейших предприятий Монголии поставляет шерсть. С белорусской стороны участие в проекте принимает ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», она поставляет на новое производство пряжу с содержанием шерсти. Уже к 2025 году предприятие планирует выйти на производство до трёх тысяч единиц свитеров и кардиганов и свыше 3,5 тысячи аксессуаров ежегодно. К 2028 году запланирован выход на полную мощность.

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