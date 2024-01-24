В Мордовии открыт новый производственный цех компании «Верстакофф»

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Завод промметизделий компанни «Верстакофф» запустил цех сборки в Краснослободске. Инвестиции в проект составили около 110 млн рублей, из которых 80 млн — на оборудование.

«Продукция, выпускаемая в новом цехе, — автоматизированные мобильные вертикальные склады — практически не имеет аналогов и очень востребована. Ниша освободилась после ухода с российского рынка иностранных производителей. Все программное обеспечение, конструктив — разработка наших инженеров из Саранска и Москвы. За счёт нового цеха создано около 50 новых рабочих мест», — рассказал генеральный директор компании Игорь Силин.

На сегодняшний день предприятие — один из ведущих производителей металлической и производственной мебели, стеллажей, металлических шкафов различного назначения.

Предприятие достигло серьезных экономических показателей. В 2023 году с линий было отгружено продукции почти на 450 млн рублей. Заводу удалось увеличить этот показатель по сравнению с 2022 годом на 47%.

Завод оснащён современным металлообрабатывающим оборудованием отечественного и импортного производства. На предприятии работает персонал с многолетним стажем и большим опытом работы в сфере металлообработки — более 150 человек.

Предприятию требуется 70 сотрудников разных специальностей.

© stolica-s.su

© stolica-s.su

© e-mordovia.store.e-mordovia.ru

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