В Калининградской области открыт завод по производству солнечных батарей

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25 января на территории индустриального парка «Черняховск» в Калининградской области открылся завод фотовольтаических панелей для солнечных батарей компании «Энкор Групп».

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год.

Завод позволит ежегодно выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин.

Предприятие спроектировано и построено с нуля за два года, всего в проект вложено 30 млрд рублей частных инвестиций.

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Следующий этап технологической цепочки обеспечит завод по производству фотоэлектрических ячеек суммарно на 1 МВт. Его планируестя запустить до конца первого квартала этого года.

Российская технология производства солнечных элементов обладает наибольшим потенциалом снижения стоимости производимой электроэнергии по сравнению с другими кремниевыми технологиями, включая сегмент высокоэффективных, отмечает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

«Новое производство — крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах — в том числе на Дальнем Востоке», — подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг, слова которого приводит ассоциация.

По словам Игоря Шахрая, генерального директора «Юнигрин энерджи» (компания строит и эксплуатирует солнечные электростанции в России и мире), 60% всей солнечной генерации строится в дружественных России странах, поэтому старт нового производства — последовательный шаг по освоению новых технологических переделов и наращиванию объемов производства оборудования с высокой добавленной стоимостью и высоким экспортным потенциалом.

Пока это крупнейший объект, запущенный в 2024 году.

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

https://vz.ru/n...vm0vtb410808680

Фото — https://gov39.r...740809#images-1

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