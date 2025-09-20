В Гусеве Калининградской области открыли новый завод по производству панировочных сухарей
Проект реализует ООО «Промагроинвест» из группы компаний «Продукты питания». Ожидаемая мощность — 750 тонн в месяц и девять тысяч тонн в год. Сумма инвестиций составила 250 миллионов рублей.
В Минсельхозе отметили, что завод создаст новые рабочие места на востоке региона. Кроме того, он должен снизить зависимость местных производителей от завозного сырья, в том числе импортного.
Проект реализовали в рамках программы поддержки импортозамещения. После введения санкций на российском рынке возник дефицит как простой, так и сложной панировки с функциональными добавками.
«Уверен, что наш продукт станет востребован не только для нашей группы компаний, но и для других производственных компаний. Значительную часть рынка в регионе мы сможем в этом плане удовлетворить», — подчеркнул учредитель ГК «Продукты питания» Стефано Влахович.
В 2024 году под Ладушкином открыли крупный завод по производству панировочных сухарей. Предприятие закрывает основные потребности холдинга. Инвестиции в проект превысили 2,7 миллиарда рублей.
